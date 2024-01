Mit einer Enthaltung hat der Riesbürger Gemeinderat den Haushalt 2024 verabschiedet. Dieser hat ein Gesamtvolumen von neun Millionen Euro, wovon 6,3 Millionen auf den Ergebnishaushalt und 2,7 Millionen auf den investiven Finanzhaushalt entfallen, so Kämmerin Jennifer Feigl.

Bei den Vorberatungen im November 2023 bezeichnete Riesbürgs Bürgermeister Willbald Freihart den Haushalt 2024 angesichts der nötigen großen Investitionen wegen des Neubaus der Grundschule als Ganztagesschule und der damit verbundenen Sanierung der Römerhalle sowie möglichen Auswirkungen des 60 Milliarden-Lochs beim Bundeshaushalt als „spannende Angelegenheit“. Jetzt, bei der Vorstellung des Haushalts 2024 und der Finanzplanung bis 2027 sprach er von einem soliden und bewusst geplanten Ergebnishaushalt, dem, Stand heute, auch die beiden geplanten und nötigen Großprojekte „Neubau Ganztagesschule“ und „Sanierung Römerhalle“ umgesetzt werden können. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage geht Freihart davon aus, dass dies bis auf Weiteres der letzter „sorgenfreie“ Haushalt war und die kommenden Haushalte unter der Überschrift „sparen“ aufgestellt werden. Zwar habe man durch mehr Eigenleistung einen geringeren Standard bei der Bauausführung und geringer kalkulierten Kosten durch einen Rückgang in der Baubranche die Kosten für beide Projekte um jeweils eine Million senken können. Da die Gesamtkosten für beide Maßnahmen trotz den Einsparungen aber immer noch voraussichtlich 11,1 Millionen Euro betragen, hänge die Umsetzung beider Projekte weiter stark von den erwarteten Zuschüssen in Höhe von 2,7 Millionen Euro (Ganztagesschule) und 2,9 Millionen Euro (Sanierung Römerhalle) ab, so Freihart weiter. Neben Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock, dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) und dem Sportstättenbau erwartet die Gemeinde auch Geld aus der mit 400 Millionen Euro gefüllten zweiten Tranche des Ganztagesschulen-Beschleunigungsprogramms.

Die Anträge könne man ab dem 1. März einreichen, die Vergabe erfolge dann nach dem Windhundverfahren. Daher erwartet der Bürgermeister, dass die Seite dem Ansturm am 1. März nicht gewachsen sein wird und so trotz bester Vorbereitung auf Riesbürger Seite der „Glücksfaktor“ die Fördermittelvergabe und somit die Planungssicherheit beeinflusse.

Mit den im November beschlossenen Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer A (375 Prozent statt 360 Prozent), Grundsteuer B (395 Prozent statt 370 Prozent) und Gewerbesteuer (360 Prozent statt 350 Prozent) sowie der Hundesteuer von 84 Euro auf 108 Euro im Jahr habe die Gemeinde ihre Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung ausgenutzt. Daher stehe man noch solide da und könne den Ergebnishaushalt für 2024 noch ausgleichen, ohne die Gebühren für Wasser und Abwasser zu erhöhen, so Freihart weiter.

Während die Baukosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro für den Neubau der Ganztagesschule auf die Jahre 2024 bis 2026 verteilt werden sollen, belasten die 5,6 Millionen Euro für die Sanierung der Römerhalle in der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushalte der Jahre 2026 bis 2028, so Jennifer Feigl. Dadurch steigt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 752 Euro auf über 2034 Euro (1.1.2028) bis auf 2301 Euro am 1.1.2029.

Aufgrund dieser beiden Großprojekte habe die Gemeinde bis auf nötige Investitionen wie das Regenklärbecken Utzmemmingen (390.000 Euro) oder die geplanten PV-Anlagen in den Kläranlagen (381.000 Euro) oder den Grunderwerb wenig finanziellen Handlungsspielraum für weitere Investitionen.