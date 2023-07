(jubl) — Trotz eines Abmangels in der Kinderbetreuung in Höhe von 360.000 Euro im Jahre 2022 stehen die Riesbürger Gemeinderäte und Bürgermeister Willibald Freihart hinter dem Anspruch eine gute Kinderbetreuung anbieten zu können, um so von jungen Familien auch weiterhin als attraktive Gemeinde wahrgenommen zu werden. So betonte Willibald Freihart im Rahmen der Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes, dass es im Ostalbkreis nur zwei Gemeinden ohne eine Warteliste auf Kindergartenplätze gebe. Ein Grund dafür sei unter anderem der Bau der Kindergrippe in Pflaumloch mit ihren zehn Krippenplätzen.

Die Zahlen für die Kindergartenbedarfspläne 2023—2024 gestalten sich folgendermaßen:

Kindergarten Pflaumloch — Träger Gemeinde Pflaumloch: Hier stehen insgesamt 57 Plätze zur Verfügung, davon 10 in der Kinderkrippe. Für den September 2023 werden 47 Plätze, davon sechs in der Grippe benötigt. Während bis Februar 2024 nur ein leichter Anstieg auf 49 zu erwarten ist, folgt im März 2024 ein Sprung auf 52 Plätze. Im August 2024 werden voraussichtlich 53 Plätze benötigt, davon sechs Krippenplätze. Dadurch beträgt der erforderliche Mindestpersonalschlüssel 5,77 Vollzeitkräfte. Dieser Mindestpersonalschlüssel kann mit 6,03 und insgesamt neun Erzieherinnen eingehalten werden.

Kindergarten Utzmemmingen — Träger Kirchengemeinde Utzmemmingen: Auch hier stehen aktuell 57 Plätze zur Verfügung, von denen zu Beginn des Planungszeitraumes im September 48 Plätze (neun Krippenplätze), belegt sind. Die Zahl steigt bis November in Zweier–Schritten auf 56, davon 10 Krippenplätze, um dann bis September 2024 auf 54, wobei die Zahl der benötigten Krippenplätze gleich bleibt.

Der aktuelle Personalschlüssel erfüllt mit 5,77 den Mindestpersonalschlüssel. Für den aktuellen Planungszeitraum steigt er auf 5,97, der sich ebenfalls auf 9 Betreuerinnen aufteilt. Zudem ist es hier möglich, auch eine Sprachförderung anzubieten.

Im Zuge der Kindergartenbedarfsplanung wurde vom katholischen Kindergarten angeregt, die Öffnungszeiten der Kindergrippe wie in Pflaumloch ebenfalls auf sieben Stunden auszudehnen. Da dieser Wunsch mit einem höheren Personalschlüssel verbunden ist, aber aktuell kein konkreter Bedarf nachgewiesen werden kann, soll darüber erst nach Vorlage von konkreten Zahlen entschieden werden.

Im Zuge der Bedarfsplanung wurden auch die Kindergartenbeiträge für das Kindergartenjahr 2023/2024 angepasst. Diese werden in 11 Monatsraten erhoben und staffeln sich je nach Kinderzahl, Betreuungszeit und Alter der Kinder.

Bei den Beiträgen für das kommende Kindergartenjahr haben die Vertreter des Städte– und Gemeindetages sowie der Kirchenleitungen eine Erhöhung der Beiträge um 8,5 Prozent empfohlen. Dieser Empfehlung folgten die Gemeinderäte einstimmig. Ebenfalls einstimmig wurde beschlossen, die bestehenden Nachlässe beizubehalten.