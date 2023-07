Weil ein 72–jähriger Mann am Samstagnachmittag um 14.39 Uhr in der Schubartstraße das Unkraut um sein Grundstück mit einem Bunsenbrenner vernichten wollte, geriet die zehn Meter lange Hecke um das Haus in Brand. Die Feuerwehren Pflaumloch und Utzmemmingen waren mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Heckenbrand konnte zwar gelöscht werden, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro.