Reiterhochzeit in Röhlingen

Am Samstag, 9. September feierte Larissa Gösele ihre Hochzeit mit Johannes Rup in der Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ in Röhlingen. Larissa Gösele ist schon lange Vereinsmitglied im Reit- und Fahrverein Röhlingen und prägte die Voltigierer. Nach der Trauung wurde das Brautpaar unter anderem von einer Standartenabordnung des Reit- und Fahrvereins Röhlingen und zwei Kutschen, gefahren von Rainer Abele und Andrea Esdar, empfangen, die nach der Trauung vor der Kirche mit Pferd auf das Brautpaar warteten. Anschließend begleiteten Kutschen und Reitern das Brautpaar ein Stück. Foto: Karin Abele

