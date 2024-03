Regionaltrainer in Röhlingen

Am 02. und 03. März fand in Röhlingen ein Fahrlehrgang mit Hans-Joachim Kerber statt, dem Regionaltrainer von Württemberg für die Fahrer unter 25. Auf dem Reitplatz fanden die Teilnehmer ideale Bedingungen vor.

Brigitte Schmid aus Weiler in den Bergen, die Fahrbeauftragte vom PSK (Pferdesportkreis) Ostalb konnte für diesen Fahrlehrgang erneut Hans-Joachim Kerber als Trainer gewinnen. Kerber stammt aus der Nähe von Ludwigsburg und ist selbst erfolgreicher Fahrer. Bekannt ist er vor allem als Regionaltrainer für den Bereich Württemberg. Er ist für die Nachwuchsförderung zuständig und betreut als Regionaltrainer die Fahrer unter 25 Jahren. In anderen Lehrgängen darf bei ihm jeder Fahrer mitmachen, ab und zu findet er hier auch neue Talente. Dieser Lehrgang ist der erste in einer Reihe von sechs Fahrlehrgängen, die der PSK dieses Jahr abhält. Die Lehrgänge sind meist alle in kürzester Zeit ausgebucht. Der zweite Lehrgang findet am 23. und 24. März mit Michael Brauchle in Hülen statt. Es folgen weitere Fahrlehrgänge mit Brigitte Brauchle, Helmut Meidert, Wolfgang Lohrer und Steffen Brauchle.

Bei dem Fahrlehrgang, der für viele Fahrer oft Ersatz ist für normalen Unterricht, ging der Trainer mit viel Geduld auf die Teilnehmer ein. Kerber erkundigte sich genau nach den Problemen der Fahrer. Mit viel Geduld erklärte er, wie die Fahrer und Fahrerinnen ihre Pferde und Ponys korrekt und sicher fahren können. Für die „Probleme“ der Fahrer fand er schnell Lösungen. Falls nötig, übernahm er selbst die Leinen der Gespanne und zeigte den Teilnehmern, was gemeint war. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren durchweg begeistert von den Trainingsmethoden, alle hatten viel gelernt, sowohl die Fahrer als auch die Pferde. Einhellige Meinung war, der kann gerne wieder kommen! Manch ein Fahrer nutzte die Gelegenheit, sein Gespann für kommende Fahrturniere vorzubereiten oder eine neue Anspannung zu testen.

Am Kurs nahmen neun Fahrer und Fahrerinnen mit neun Gespannen teil, dies waren Petra Oberdorfer aus Rotenbach, August Wolpert aus Neunheim, Brigitte Schmid aus Weiler in den Bergen, Gertraud Hauber aus Pfahlheim, Johannes Mayer aus Neuler, Julia Abele aus Röhlingen, Frank Hollenbach aus Rot am See, Alisha Ladenburger aus Röhlingen und Andrea Esdar aus Haisterhofen. Von den Pferden war alles vertreten, vom Mini-Shetty bis zum Warmblut.