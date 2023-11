Am Freitagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es an der Kreuzung K3320 und K3319 zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Eine 26-jährige Frau übersah nach Angaben der Polizei mit ihrem BMW einen Toyota, der auf der K3319 in Richtung Ellwangen fuhr. Sowohl der 19-jährige Fahrer des Toyota, als auch die BMW-Fahrerin wurden leichtverletzt.