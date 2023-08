Wolfgang Sörös spielt ein letztes Mal am Bucher Stausee

Die Momente am See neigen sich dem Ende entgegen. Noch ein letztes Mal für dieses Jahr kommt Wolfgang Sörös auf die Seebühne. Am Sonntag, 3. September ist Wolfgang Sörös ab 14 Uhr zu Gast am Bucher Stausee. Bereits vier Mal in diesem Jahr trat der Musiker mit seinem abwechslungsreichen Programm am Stausee auf.

Es sei nicht nur die Musik, die den Multi–Instrumentalisten einzigartig macht, teilt der Veranstalter mit. Seine Geschichte zu den Interpreten und Stücken seien spannend und interessant. Musikalisch wandert Sörös durch die Genres und drückt jedem Song seinen eigenen Stempel auf. Udo Jürgens und Eric Clapton gehören ebenso zum Katalog des Musikers wie Herbert Grönemeyer und Beatles.