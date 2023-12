Eines kann man vorwegnehmen: Der Umzug des Rainauer Weihnachtsmarkts an den Bucher Stausee im vergangenen Jahr ist eine gute Entscheidung gewesen, hier kann sich der „Rainauer Advent“ an zwei Tagen in seiner ganzen Pracht entfalten. Darin, und in noch vielem mehr, sind sich Bürgermeister Christoph Konle und Dominik Diemer, Vorsitzender des Handels-und Gewerbevereins Rainau absolut einig.

Rund 30 Verkaufsstände standen für die Besucher parat, direkt am Ufer des Bucher Stausees. Malerisch. Organisiert wird der „Rainauer Advent“ federführend vom Handels- und Gewerbeverein in Kooperation mit den Rainauer Vereinen und mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde.

„Der Rainauer Advent war damals schon eine Erfolgsgeschichte, von Teilort zu Teilort. Mit den Jahren aber verliert so etwas an Charme. Nun hat man in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen am Stausee, sodass das Ambiente stimmt. Der HGV mit seinem Vorsitzenden Dominik Diemer hat den Weg hierunter gewagt - und das hat sich mehr als gelohnt“, sagt Konle.

Ein schwäbischer Weihnachtsmarkt, der kaum Wünsche offen lässt

Es ist ein Weihnachtsmarkt, wie man es sich vorstellt auf der Ostalb: Glühwein, Kinderpunsch, Feuerwurst und schwäbische Spezialitäten wie Käsespätzle sorgten für Gaumenfreuden, dekorative Krippen, selbstgemachte Kerzen,Handschuhe vom Alpaka und vieles mehr konnte man an diesen zwei Tagen erwerben.

Die unzähligen Lichter in den Bäumen sorgten auch in diesem Jahr wieder für ein ganz besonderes Flair. (Foto: Timo Lämmerhirt )

„Es war ja im vergangenen Jahr schon ein großer Erfolg. Daran konnten wir anknüpfen und sind nochmal größer geworden. Wir haben neue Flächen geschaffen, um ein wenig zu entzerren. Im vergangenen Jahr war es schon recht geballt“, berichtet Diemer von einigen Modifizierungen.

Die Rainauer Vereinsfamilie, das Miteinander ist unglaublich, das spürt man auch, wenn man von Stand zu Stand läuft und die strahlenden Menschen sieht. Christoph Konle, Bürgermeister der Gemeinde Rainau

Dass dieser Rainauer Advent nur an zwei Tagen stattfindet, hat auch damit zu tun, dass diese Veranstaltung hauptsächlich von den Rainauer Vereinen getragen wird. Über mehrere Tage, dann noch in die Werktage hinein, würde es somit schwierig mit der Umsetzung werden, wie Konle erklärt. „Die Rainauer Vereinsfamilie, das Miteinander ist unglaublich, das spürt man auch, wenn man von Stand zu Stand läuft und die strahlenden Menschen sieht“, so Konle nicht ohne Stolz.

Schneefall sorgt für Herausforderungen beim Aufbau

So schön auch das Ambiente war rund um den ersten Advent mit all dem Schneefall, so schwierig war es dadurch auch in der Vorbereitung, wie Dominik Diemer zugab. Doch gemeinsam haben sie dennoch eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt, die ihre Fortsetzung finden wird, das scheint sicher.