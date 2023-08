Eine geführte Wanderung von den Kelten zu den Römern findet am Tag des offenen Denkmals am 10. September in Rainau statt. Beginn ist um 14 Uhr, das geplante Ende um 16.30 Uhr. Treffpunkt ist der 2022 eingeweihte Kelteninfopunkt am Waldhotel. Die Nachbildung eines keltenzeitlichen Grabhügels wurde von Schülerinnen und Schülern des Peutinger Gymnasiums Ellwangen unter Anleitung ihres Lehrers Andreas Schaaf hierfür wieder rekonstruiert. Bernhard Wettemann, zertifizierter Limes–Cicerone, wird mit fundiertem Fachwissen die Führung übernehmen und den Blick auch auf Dinge lenken, die dem ungeschulten Auge nicht unbedingt auffallen. Es gibt daher sicher viel Neues zu entdecken. Endpunkt der Wanderung ist das Limestor, so dass der Bogen über zwei markante Epochen der Geschichte der Region gespannt werden wird. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.