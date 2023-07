Swingband spielt am Bucher Stausee

Der Musiker Axel Nagel aus Schwäbisch Gmünd ist am Donnerstag, 27. Juli, mit seiner Swingband „The Sophisticated Orchestra“ zu Gast am Bucher Stausee. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es ist eine kuriose Zeitreise mit den Rhythmen der Weltmetropolen, dass die Zuhörer auf der Seebühne geboten bekommen. Axel Nagel mit seiner Baritonstimme und die Mitmusiker als Backchor ergeben eine feine Dynamik, die das kleinste Orchester der Welt an diesem Abend in die untergehende Sonne am See zaubert.