Rainau kämpft für eine weiterhin gute Schulbildung

Melanie Proks von der Gemeindeverwaltung in Rainau hat sich die riesige Arbeit gemacht, um einen Schulentwicklungsplan auf die Beine zu stellen. Diese Arbeit wurde sowohl von Bürgermeister Christoph Konle als auch vom gesamten Gemeinderat gelobt, da dieses Papier die gesamte Schullandschaft der Gemeinde Rainau äußerst transparent machen würde. Aus dem Papier geht klar hervor, dass der künftige Lehrermangel wie ein Damoklesschwert auch über den Rainauer Grundschulen in Dalkingen und Schwabsberg hängt. „Das ist wie eine Tsunamiwelle, die auf uns zustürzt und wir müssen versuchen, diese unbeschadet zu überstehen“, sagte Bürgermeister Christoph Konle und hinterfragte rhetorisch „Wieviel Schule können wir uns in Zukunft noch leisten?“

„Das Schulamt hat uns schon heute prophezeit, welche enormen Probleme mit dem Lehrermangel nicht nur auf unsere beiden Grundschulen zukommen“, sagte Christoph Konle. „Wir müssen uns intensiv mit diesem Thema befassen und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, um von dieser Welle nicht weggespült zu werden“, sagte der Bürgermeister und fügte mit an: „Wenn wir jetzt nicht zukunftsweisend reagieren, wird der Druck auf den Gemeinderat seitens der Eltern enorm hoch und das sollte tunlichst vermieden werden“, rief Christoph Konle den Räten zu.

Neben dem sehr ausführlichen Schulentwicklungsplan von Melanie Proks bringt auch die Zukunftswerkstatt, die es in Rainau gibt, Einblicke in die Schullandschaft. Dieser Schulentwicklungsplan ist eigentlich nur bei weiterführenden Schulen regelmäßig durchzuführen aber die Gemeinde Rainau hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Schülerinnen und Schülern ein bestmögliches Bildungsangebot bieten zu können. Die Schulentwicklung zur Sicherung der Bildung der Grundschulkinder und zur Bewältigung zusätzlicher und neuer Vorgaben der Landes- und Bundespolitik sollen vorangetrieben werden, um nicht von aktuellen Entwicklungen überfordert zu werden.

So stellt der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 insbesondere kleine Grundschulen vor neue Herausforderungen. Auch der akute Lehrermangel, der sich in den kommenden Jahren durch die Pensionierung der sogenannten „Babyboomer“ und den hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten noch verstärken wird, werde den Handlungsspielraum der Lehrer und der Schulträger in Zukunft massiv einschränken. All diese Themen haben Kultusministerin Theresa Schopper Ende März 2023 dazu veranlasst, einen 19-Punkt-Plan gegen den Lehrermangel vorzustellen.

Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Günter Vogt sagte in seinem flammenden Plädoyer: „Schule ist weit mehr als nur Hausaufgaben. Wir müssen uns dem künftigen Lehrermangel stellen. Eine weitere Frage ist, wohin geht die Ganztagesbetreuung? Die Zukunftswerkstatt in Rainau, bei der Lehrer, Gemeinderat, Verwaltung und Eltern an einem Tisch sitzen, sei ein wichtiges Werkzeug um orientiert an der Zukunft zu feilen. „Rainau ist mit diesem Dialog auf dem richtigen Weg“, sagte er. Das sahen auch die anderen Räte so.

Melanie Proks hatte im Schulentwicklungsplan alle Möglichkeiten aufgeführt, um der Misere des Lehrermangels zu bewältigen, hatte aber auch die Wirtschaftlichkeit der beiden Schulen und eventuelle Zukunftslösungen ausgearbeitet. Folgende Gedanken, die auf den Vorschlägen des Schulamts aber auch auf der Zukunftswerkstatt gründen, wurden vorgetragen: 1. Der Schulträger belässt die Eigenständigkeit der kleinen Grundschulen, alles bleibt, wie es ist. 2. Der Schulträger beschließt die Aufhebung einer Grundschule bei gleichzeitiger Einrichtung einer Außenstelle (Schwabsberg als Stammschule). 3. Der Schulträger beschließt die Aufhebung eines Schulstandortes, so dass in Rainau (hier Schwabsberg) künftig nur noch eine Schule vorgehalten wird und 4. Der Schulträger beschließt die Aufhebung der Grundschule in der Gemeinde. Dieser Vorschlag jedoch steht seitens der Gemeinde Rainau derzeit nicht zur Diskussion und wird ausgeschlossen.

Egal, welche Lösung, der Gemeinderat sieht sich vor eine riesige Aufgabe gestellt, wobei das Motto „Kurze Beine, Kurze Wege“ immer im Auge behalten werden soll. Soll heißen, nach Möglichkeiten sollen beide Schulen in Dalkingen und Schwabsberg gehalten werden.

Der Gemeinderat regte an, zu diesem für die Bildung der Kinder so wichtigem Thema eine Klausurtagung zu machen, Gespräche mit den Mitgliedern der Zukunftswerkstatt zu führen, Eltern zu Wort kommen zu lassen, um eine ausgegorene Lösung sowohl für den Schulstandort Rainau aber auch für Kinder und Eltern zu finden.