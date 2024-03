Bei der Feuerwehr Rainau hat es bei der Hauptversammlung insgesamt 13 Tagesordnungspunkte gegeben, die abgehandelt wurden. Einer der ganz Wichtigen waren die Wahlen, bei denen der seitherige Kommandant Hauptbrandmeister Jürgen Kasprowitsch und sein Stellvertreter Oberbrandmeister Oliver Schmid mit deutlicher Mehrheit für fünf weitere Jahre bestätigt wurden. Zudem wurde Jürgen Kasprowitsch für 40 Jahre Feuerwehreinsatzdienst (davon 15 Jahre als Rainauer Kommandant) mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Über 700 Stunden geleistet

„Die Gesamtwehr Rainau mit ihren Abteilungen Rainau und Dalkingen ist eine starke Einsatztruppe auf welche die Gemeinde, so Bürgermeister Christoph Konle, sehr stolz sein kann“. Im Jahr 2023 seien insgesamt 38 Einsätze absolviert worden und das schlagkräftig und gottseidank ohne körperlichen Schaden, blickte Kommandant Jügen Kasprowitsch zurück. Es handelte sich dabei um neun Brandwachen bei Veranstaltungen, vier Kleinbrände, 21 Hilfeleistungen und vier sonstige Einsätze. Insgesamt haben 54 Feuerwehrkameraden dabei über 700 Stunden für den Nächsten geleistet. Die Steigerung zum Vorjahr betrug zehn Prozent.

Wie Kommandant Jürgen Kasprowitsch hervorhob, seien diese Einsätze alle sicher und überlegt abgelaufen. Trotz allen Lobes hatte er aber, was die Übungsbesuche (insgesamt 1354 Stunden) anbelangt, doch ein paar mahnende Worte, denn diese seien teilweise schlecht besucht gewesen. An die gewandt, die häufiger fehlen, sagte er: „Wenn sie nicht ständig bei den Übungen präsent sind, dann gefährden sie sich selber und auch die Sicherheit der Wehr“ und kündigte an, dass man das Gespräch mit diesen Kameraden suchen werde.

„Sie sind ein Leuchtturm für die Feuerwehren“ sagt Christoph Konle.

Dass die Mitglieder der Feuerwehr Rainau die Schlagkraft und den Einsatz der Feuerwehr Rainau unter Kommandant Jürgen Kasprowitsch und seinem Stellvertreter Oliver Schmid positiv beurteilen, konnte man bei den geheimen Wahlen sehen, bei denen beide mit deutlicher Mehrheit für die kommenden fünf Jahre wiedergewählt wurden. Jürgen Kasprowitsch erhielt außerdem eine besondere Ehrung, denn er wurde für 40 Jahre Feuerwehreinsatzdienst - darunter 15 Jahre als Rainauer Kommandant - mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Niedziella steckt Anzeichen an

Der oberste Dienstherr der Rainauer Feuerwehr, Bürgermeister Christoph Konle, hob in seiner Laudatio Kommandant Kasprowitsch als einen Feuerwehrmann mit Leib und Seele heraus. „Dieser Leistung gebührt Respekt“. Das viele Herzblut, welches Kasprowitsch in die Feuerwehr stecken würde, wäre bewundernswert. „Sie sind ein Leuchtturm für die Feuerwehren“, sagte Konle. Diesen Worten schloss sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Kai Niedziella an und steckte Kasprowitsch das Goldene Ehrenzeichen der Feuerwehren ans Revers. Des Weiteren erhielt für 15 Jahre Einsatztätigkeit Oberlöschmeister Johannes Mayer (Abteilung Schwabsberg-Buch) das Bronzene Ehrenzeichen.

Befördert zum Feuerwehrmann wurde Jakob Biber und zum Hauptfeuerwehrmann Joachim Abele (Abteilung Schwabsberg), Tim Reichert und Rainer Lehnert (beide Abteilung Dalkingen). Zum Hauptlöschmeister wurden Johannes Mayer (Abteilung Schwabsberg) und Thomas Balle (Abteilung Dalkingen) befördert.

Neuzugänge begrüßt

Dass es mit der Rainauer Feuerwehr weiter bergauf geht, sah man an den Neuzugängen der Abteilung Schwabsberg-Buch. Es waren dies Oliver Pollak, Julian Schönmetz, Sebastian Egetemaier und Arnaud Rittmann. Verabschiedet wurden Hermann Moser, Xaver Häfele und Patrick Hentzsch.