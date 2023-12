Gehen in Rainau bald die Weihnachtsbäume aus?

Wie es seit Jahren guter Brauch ist, hat die Gemeindeverwaltung in den vergangenen Tagen vier große Weihnachtsbäume in Rainau und seinen Teilorten aufgestellt. Diese stehen unter anderem vor dem Rathaus und am Bucher Stausee, wo am Wochenende die Adventsveranstaltung des HGV stattfindet. Die Bäume selbst werden seit jeher aus der Bevölkerung gespendet. Doch damit könnte in den kommenden Jahren Schluss sein.

Wie Baumamtsleiter Anton Ernsperger in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ anmerkte, gehen in und um Rainau so langsam die großen Tannen und Fichten aus. Üblicherweise seien Baumspenden immer aus Haushalten gekommen, die ihren zu groß geratenen Baum nicht mehr im Garten haben wollten. „Die Leute haben kaum noch Bäume in ihren Gärten“, so Ernsperger. Deshalb stellte er die Frage in den Raum, wie man künftig mit der Baumknappheit umgehen solle. Es sei nicht gesichert, dass auch im kommenden Jahr vier große Bäume zur Verfügung stehen.

Ratsmitglied Sebastian Dietz schlug vor, dass die Gemeinde selbst Bäume pflanzen könnte. „Dann haben wir das Problem in 20 Jahren nicht mehr.“ Tobias Schmid regte an, Bäume aus dem Gemeindewald zu verwenden. Anton Ernsperger erwiderte, dass schöne Christbäume mit enormem Pflegeaufwand gezüchtet werden und selbst gepflanzte Bäume nicht unbedingt schön wachsen werden. Der Gemeinderat war sich allerdings schnell einig, dass auch ein nicht ganz perfekt geratener Baum völlig ausreicht. Die Bäume, so einige Räte, müssen auch nicht allzu groß sein. Johannes Moser stellte die Frage in den Raum, ob die Gemeinde überhaupt vier Bäume besorgen, aufstellen und schmücken müsse. Das sei für die Mitarbeiter der Verwaltung durchaus ein hoher Aufwand und obendrein kostenintensiv. Dem pflichtete auch Anke Schuster bei, aus deren Sicht ein kleiner Baum vor dem Rathaus und ein großer am Bucher Stausee, am besten fest verpflanzt, vollkommen ausreichen würden. „Wenn die Teilgemeinden Bäume wollen, könnten sie sich auch selbst darum kümmern.“

Die Diskussion nahm noch mehr Fahrt auf, denn nicht jeder Gemeinderat teilte die Meinung, in Zukunft auf Bäume zu verzichten. Bürgermeister Christoph Konle formulierte deshalb kurzerhand einen Beschlussvorschlag. Er regte an, dass die Gemeinde künftig Bäume nach Möglichkeit an jenen öffentlichen Plätzen möglichst fest verpflanzt, die dann zu Weihnachten geschmückt werden können. Sollten aus der Bevölkerung keine Baumspenden eingehen, sollen außerdem nur noch Christbäume am Rathaus und beim Stausee aufgestellt werden. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen nickte der Rat diesen Vorschlag auch ab.

Bürgermeister Konle nutzte die Gelegenheit trotzdem, um die Bevölkerung um Baumspenden in den kommenden Jahren zu bitten: „Wer Bäume übrig hat, soll sich bitte melden.“ Ganz auf ihre Weihnachtsbäume verzichten, muss die Verwaltung also nicht.