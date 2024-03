Dorfplatz in Schwabserg: Eröffnungsfeier mit Public-Viewing zur EM?

Seit Monaten ist der Dorfplatz in Schwabsberg eine Baustelle. Langsam aber sicher ist allerdings ein Ende in Sicht. Pünktlich zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft soll der Platz bei einer Feier eingeweiht werden. Vielleicht sogar mit einem Public-Viewing. Ob bis zum 14. Juni alle Arbeiten abgeschlossen sind, bleibt abzuwarten.

Bei einer Ortsbegehung des Gemeinderats zeigten Bürgermeister Christoph Konle und Ortsbaumeister Anton Ernsperger die Fortschritte der Langzeit-Baustelle. Der Bürgermeister äußerte auch sein Verständnis gegenüber der Bürger und Anwohner, für die die Baustelle nicht schnell genug abgeschlossen sein könne. „Endlich können die Leute bald die gewohnten Wege nutzen. Ich freue mich jeden Tag ein Stück mehr, dass Schwabsberg bald in neuem Glanz erstrahlt“, betonte er.

Los ging es an der Kirchenmauer aus dem 12. Jahrhundert, die ebenfalls restauriert wird. Allerdings hat die vom Landesdenkmalamt vorgesehene Verputz-Technik dem Frost im Winter nicht standgehalten. Laut Anton Ernsperger wird deshalb auf einen Putz zurückgegriffen, der der Witterung besser standhalten kann.

Ab Mitte der kommenden Woche kümmere sich gleich ein ganzes Team darum, die Mauer rechtzeitig fertig zu stellen. Am Ende soll das alte Steinwerk der Mauer zu sehen sein, außerdem soll sie punktuell, aber nicht durchgängig, mit LED-Lampen beleuchtet werden können.

Kurz vor der Fertigstellung ist der neue Kinderspielplatz „Ritter Hans“. Dieser verdankt seinem Namen der Sage um einen Ritter, der auf dem Hopfenbuckel gelebt haben soll und dem Glücksspiel wohl nicht abgeneigt war. Beim Würfeln hat der Ritter, so Christoph Konle, seine Ländereien in Dalkingen „verzockt“. Diese Geschichte sei in Schriften in der Basilika Sankt Vitus in Ellwangen vermerkt.

Rund um die fertiggestellten Spielgeräte muss laut Anton Ernsperger lediglich noch Rollrasen verlegt werden. Zudem werde der Boden noch mit Erde aufgeschüttet. Auch Zäune und eine Absturzsicherung fehlen noch. Lediglich mit der Mauer aus Naturstein, die den Spielplatz nach unten hin abgrenzt, sind nicht alle Rainauer Gemeinderäte zufrieden.

Die Pflasterarbeiten um den Platz sind so gut wie abgeschlossen. Diese haben laut dem Ortsbaumeister lange gedauert, da sie recht aufwändig seien und die Firma Haag-Bau viele Schneidearbeiten erledigen musste. Und auch vor dem geplanten neuen Dorfhaus werden in diesen Tagen die letzten Pflastersteine verlegt. Vom Haus selbst ist noch nicht viel zu sehen. Es soll mit historischen Fachwerk und den alten Steinen verkleidet werden. Das Dach wird mit einer PV-Anlage ausgestattet.

Der Eingang soll aus dem Torbogen der abgerissenen Hofstatt bestehen, der dafür etwas gekürzt werden muss. Das Häuschen wird keine öffentliche Toilette haben, allerdings wurden wenige Meter daneben für Veranstaltungen Rohrsysteme für einen Klowagen angelegt.

Christoph Konle schlug dem Rat derweil vor, das Dorfhaus mit einem Bildschirm auszustatten, der unter anderem als digitale Gemeindeinformation fungieren soll. Auch Wanderkarten sollen am interaktiven Bildschirm abrufbar sein.

Bald soll ein Landschaftsgärtner rund um den Dorfplatz und das Rathaus eine neue Bepflanzung anlegen. Auch wenn der Bürgermeister den Zusagen der Baufirmen traut und betonte, man liege im Zeitplan, zeigten sich einige Räte angesichts des Eröffnungstermins in gut drei Monaten skeptisch.

Doch der Termin steht bereits. Beim Einweihungsfest selbst, das federführend von Gemeinderat Tobias Schmid koordiniert wird, soll sich die gesamte Gemeinde samt Vereinen, Kindergärten, Schulen, Musikern und der Kirche einbringen. Am 14. Juni wird die offizielle Einweihung des Dorfplatzes mit anschließendem Stehempfang stattfinden. Es soll ein buntes Programm geben.

Da am selben Abend die deutsche Nationalmannschaft das Heim-EM gegen Schottland eröffnet, ist anschließend ein Public-Viewing in Planung. Allerdings muss die Gemeinde noch abklären, ob dies rechtlich erlaubt ist.