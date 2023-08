Mit drei Schlägen hat Landrat Joachim Bläse das erste Fass Bier beim Fest am Bucher Stausee eröffnet. Es soll ein Wochenende voller einzigartigen Momente mit einer ganz besonderen Atmosphäre werden.

Nach wochenlangem schlechten Wetter hat der Wettergott ein Einsehen und es sind sommerliche Temperaturen vorher gesagt. Die besten Voraussetzungen also, um gemütlich im Sommerbiergarten zu verweilen. Am Freitagabend spielte die Blaskapelle Hau Ruck und gegen 21 Uhr war Party mit „Acoustic Groove“ angesagt. Am Samstag betritt ab 19 Uhr das Akkustik–Duo „A–Team“ die Bühne und ab 22 Uhr wird es rockig mit der Band „Foolproof“.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch umrahmt vom Musikverein Dalkingen, daran anschließend wird ein reichhaltiger Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Nachmittags zeigen die Vereine viele Darbietungen und wer Lust auf Geschichte hat, kann im Römerlager abtauchen sowie an Führungen im Limes–Park teilnehmen. Ab 18 Uhr sorgt Marco Kappel für musikalische Unterhaltung. Nach Einbruch der Dunkelheit wird an allen Tagen die farbige Illumination der Bäume für eine ganz besondere Atmoshäre sorgen. Bei der Umsetzung des Festes wirken alle Rainauer Vereine mit. Foto: Hariolf Fink