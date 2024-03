Darum bekommen die Gänse am Bucher Stausee eigene „Badezugänge“

Schon länger beschäftigen die Gänse und deren Hinterlassenschaften rund um den Bucher Stausee die Badegäste und Behörden. Mithilfe verschiedener Maßnahmen soll das Problem gelöst werden. Das hat der Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch im Herbst beschlossen. Nun hat der Wildtierbeauftragte des Landkreises, Peter Menzendorf, erste Ergebnisse seiner Arbeit vorgestellt.

„Die Population wird nicht Verschwinden, wir müssen uns mit den Gänsen arrangieren“, betonte Menzendorf. Wie bereits im Herbst vorgestellt, sollen die Gänse nicht nur mithilfe von Bestandsregulierung vom Badestrand ferngehalten werden. In der Saison 2024 ist weder Jagd noch Gelegebehandlung vorgesehen, berichtete der Wildtierbeauftragte.

Dafür sollen sogenannte Ausweichflächen, die im Radius um das Erholungsgebiet verteilt sind, weiterhin bestehen. Die Tiere werden dort durch „Ablenkfütterungen“ angelockt, um vom Seeufer fernzubleiben.

Gemütlicher Zugang zum Wasser - nur für die Gänse

Damit aber nicht genug. Auch am Stausee selbst sollen Anpassungen vorgenommen werden. Die Gänse und ihre Jungtiere würden sich vor allem deshalb am Badeufer aufhalten, weil der Zugang zum See flach und damit einfach sowie das Gras am Ufer gemäht ist. Deshalb sollen nun an anderen Stellen des Ufers, außerhalb des Badebereichs, Schneisen für die Gänse geschaffen werden. „Die Stellen werden von den Seewärtern freigehalten, damit sich die Tiere überwiegend dort aufhalten können“, berichtete Peter Menzendorf.

Ebenfalls soll mit „passiver Abwehr“ gearbeitet werden. Da man die Gänse nicht vollständig verjagen könne und wolle, müsse man gewisse Stellen am Ufer unattraktiv für die Vögel machen.

Zum Beispiel mit niedrigen Barrieren wie kniehohen Büschen, die den Tieren den Blick aufs Wasser versperren. Denn: „Die Jungtiere können erst im Laufe des Sommers fliegen. Deshalb ist den Gänsen gerade im Frühjahr und frühen Sommer der direkte Blick aufs Wasser wichtig.“

Verschiedene Maßnahmen sollen das Problem lösen

Zudem sollen Schilder für die Besucherinnen und Besucher des Sees angebracht werden, die darauf hinweisen, Schneisen freizuhalten und die Gänse nicht zu füttern. Bei der Vergrämung muss laut dem Wildtierbeauftragten getestet werden, welche Maßnahme am wenigsten Stress für die Tiere bedeuten. Beim Einsatz von Vogelscheuchen, rotierenden Turbinen, Greifvögeln oder Prädatorenrufen müsse außerdem zunächst abgewartet werden, wie die verschiedenen Gänsearten überhaupt reagieren.

„All diese Maßnahmen im Verbund sollen ein nachhaltiges Konzept schaffen“, fasste Menzendorf zusammen. Alle Ansätze werden das gesamte Jahr über beobachtet, um nicht funktionierende Maßnahmen gegen die Gänse schnell austauschen oder ganz sein lassen zu können.