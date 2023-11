Seit Mitte der vergangenen Woche steht ein herrenloser Motorroller am Straßenrand der B290 zwischen Rainau und Schwabsberg. Lediglich ein kleiner Fetzen Absperrband auf der Sitzfläche ziert das Gefährt.

Wie das Landratsamt Ostalbkreis auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ mitteilt, hat die für die B290 zuständige Straßenmeisterei des Kreises den Roller bereits „auf dem Schirm“. Da das Gefährt aktuell bei keiner Versicherung gemeldet ist, könne man den Fahrzeughalter nicht ermitteln, so die Pressestelle des Landratsamts.

Sollte sich der Besitzer nicht in Kürze melden, werde der Roller in den kommenden ein bis zwei Tagen abgeholt und möglicherweise in das Fundbüro der Stadt Ellwangen gebracht.