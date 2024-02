Revanche geglückt und mit Saisonbestleistung das Spiel in Mörfelden mit 6:2 gewonnen (3871:3722). Welch ein Auftritt der Mannschaft des KC Schwabsberg in der Keglerklause in Mörfelden, in der es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ging.

100 Kegel mehr ins Räumen und insgesamt 16,5 Satzpunkte sprechen eindeutig für das konzentrierte Auftreten der Württemberger auf fremdem Terrain. Mit dieser Leistung konnte man noch nicht endgültig das Abstiegsgespenst verbannen, aber einen wichtigen Schritt in Richtung Saisonziel machen.

Blitzstart von Mörfelden

Mörfelden begann die Partie mit Sven Völkl, Dieter Nielsen und Robert Nägel. Schwabsberg brachte Mathias Dirnberger, Timo Alander und Ronald Endraß in Halbzeit eins. Völkl mit einem Blitzstart brachte Dirnberger ins Hintertreffen, der jedoch konterte sofort und brachte beim 3:1 den Punkt sicher nach Hause (665:637). Ähnlich erging es Alander, auch er musste den ersten Satz an Nielsen abgeben, bevor er den zweiten und vierten Satz beim 2,5:1,5 für sich entschied (650:620).

Endraß spielte nach Sätzen ausgeglichen und hätte fast im Endspurt den enteilten Nägel noch eingeholt. Nur neun Kegel fehlten in der Endabrechnung (623:631).

Knappe Führung für Schwabsberg

Die zweite Hälfte bestritten für Mörfelden Stephan Michel, Pascal Jestädt und Marlo Bühler. Bei den Gästen kamen Fabian Seitz, Bastian Hopp und Daniel Beier zum Einsatz. Seitz wieder in bester Spiellaune ließ Michel nicht den Hauch einer Chance und gewann mit Tagesbestleistung 4:0 (688:593). Hopp holte sich trotz schlechtem Start den zweiten Satz und ließ Hoffnung aufkommen. Jestädt, der heimstärkste Olympianer, ließ in der Folge nichts mehr anbrennen und sicherte beim 3:1 den zweiten Punkt für Olympia (635:583).

Beier sehr spielfreudig ins Spiel gehend, steigerte sich von Bahn zu Bahn und holte unangefochten den vierten Punkt für sein Team beim glatten 4:0-Erfolg (662:606).

Schwabsberg gewann nach einer tadellosen Leistung in der Keglerklause mit 6:2 und schöpft Hoffnung für die anstehenden Aufgaben.