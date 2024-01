Neun Wochen ohne Heimspiel: KC Schwabsberg tritt zu Hause an

An diesem Samstag um 12 Uhr trifft der Kegel-Bundesligist KC Schwabsberg zu Hause auf SKC Victoria Bamberg.

Unentschieden in Breitengüßbach, Niederlage in Hallbergmoos

Nach zwei Auswärtsspielen in Folge beim TSV Breitengüßbach und dem VfB Hallbergmoos, sowie der Winterpause dürfen die Schwabsberger Akteure nach neunwöchiger Pause wieder ein Heimspiel bestreiten. Konnte man in Breitengüßbach ein Unentschieden erzwingen, so hingen die Trauben in Hallbergmoos doch etwas zu hoch.

Sieg im Hinspiel

Für das kommende Spiel gegen den Tabellendritten möchte man mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Überraschungsmannschaft aus Oberfranken Paroli bieten, die im vergangenen Heimspiel den Zweitplazierten aus Raindorf mit leeren Händen nach Hause schickten. In den Reihen der Gäste befinden sich mit Florian Fritzmann und Dominik Kunze zwei international erfahrene Kegler, gegen die es gilt konzentriert dagegen zu halten. Auf Seiten der Rainauer blickt man auf gute Ergebnisse in den vergangenen Heimspielen zurück und wird auch für die anstehende Begegnung mit Bamberg daran anknüpfen wollen. Mit einem sehr engagierten auftreten in Bamberg am zweiten Spieltag, überraschten die KCler ihren Gegner und entführten beide Punkte aus dem Sportpark Eintracht.