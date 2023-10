Neue Rekorde in Sicht! Zerbst zu Gast auf der Ostalb

Der mehrfache Deutsche Meister Zerbst gastiert an diesem Samstag (12 Uhr) auf den KC-Bahnen in Schwabsberg.

Die Mannschaft um Kapitän Timo Hoffmann, bestückt mit Nationalspielern, gilt in dieser Partie als klarer Favorit. Neu im Team der Zerbster sind die beiden Württemberger Tim Brachtel und Michael Reiter. Brachtel schnupperte bereits als Jugendlicher in Schwabsberg Bundesligaluft und war zuletzt in Raindorf aktiv. Reiter zuletzt als Leistungsträger in Friedrichshafen erweckte mit hervorragenden Leistungen in der Saison 2022/2023 das Interesse der sportlichen Leitung des SKV Zerbst. Die Schwabsberger um Kapitän Fabian Seitz möchten ihr Fell dennoch teuer verkaufen und den Zerbstern die Punkte nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Bisher ohne Niederlage in weißer Weste anreisend, hatten die Zerbster in der Vergangenheit nicht immer leichte Begegnungen in Schwabsberg zu bestreiten.