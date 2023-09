Nach Sieg über Bamberg möchte Schwabsberg nachlegen

An diesem Samstag (12 Uhr) empfangen die Bundesligakegler aus Schwabsberg den Aufsteiger aus Hessen.

Nach dem überzeugenden Auftritt in Bamberg empfangen die Schwabsberger den Bundesliga-Rückkehrer Olympia Mörfelden, die wohl den schwersten Einstieg in die Bundesliga-Saison hatten. Auswärts in Zerbst und Zuhause gegen Raindorf waren die gestellten Aufgaben an die Mannschaft aus Mörfelden, bei denen sie nur einen Mannschaftspunkt erspielen konnten. Für das Schwabsberger Team gab es mit der Mannschaft aus Mörfelden noch keine Berührungspunkte, daher darf man mit Spannung auf diese Begegnung mit dem Aufsteiger schauen. Zu den Leistungsträgern der Olympianer zählt nach zwei Spieltagen Sven Völkl und Robert Nägel. Auf Seiten der Hausherren kann man auf einen außerordentlichen Erfolg im Sportpark Eintracht in Bamberg zurückblicken und wird dieses positive Gefühl in die samstägliche Begegnung transferieren. Bereits im Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos wurden zum Saisonstart gute Ergebnisse gespielt, darauf aufbauend sollte die Aufgabe gegen die Hessen angegangen werden. Wird das bisher gezeigte Leistungsniveau gehalten, so sollte man aus der Favoritenrolle heraus auch das Spiel bestimmen. „Wir werden den Aufsteiger nicht unterschätzen und daher voll konzentriert in die Begegnung gehen“, ist die Vorgabe von Kapitän Fabian Seitz.