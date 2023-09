KC Schwabsberg vor dem Bundesliga–Start: Das Ziel ist der Klassenerhalt

Die Zeit der Vorbereitung für Kegel–Bundesligist KC Schwabsberg hat bald ein Ende gefunden. Am Samstag, 16. September startet die neue Saison. Es geht zu Hause gegen den Dritten aus der Vorsaison — VfB Hallbergmoos.

Ganz rund lief die Vorbereitung auf die neue Saison für den KC nicht, wie Teammanager Reinhard Prickler berichtet: „Aktuell haben wir einige Spieler im Kader, die verletzt oder krank sind. Wir hoffen aber, dass wir nach der schlechten Vorbereitung trotzdem eine gute Runde spielen werden. Es wäre schön, wenn es genau umgekehrt wäre, wie im vergangenen Jahr: Da war die Vorbereitung stark und in der Runde hatten wir Probleme.“ Bis zum ersten Spiel könnten aber alle Spieler nach und nach zurückkehren. Hoffnung auf eine sorgenfreie Saison machen für Reinhard Prickler zwei Spieler, nämlich die Neuzugänge Timo Alander und Mathias Dirnberger. Für Dirnberger ist es dabei eine Rückkehr auf die Ostalb. Bereits von 2014 bis 2018 und von 2021 bis 2022 hat der gebürtige Münchner das Trikot der Schwabsberger getragen. Der 34–Jährige könnte dabei ein Trumph im ersten Spiel werden: Denn er wechselte von Hallbergmoos nach Schwabsberg. Dort lief es für ihn allerdings nicht ganz so rund. „Nach einem für mich persönlich schwierigem Jahr, möchte ich in Schwabsberg wieder zu alter Stärke finden. Die vielen Gespräche mit meinem Freund und Trainingspartner Fabian Seitz haben mich überzeugt, dass Schwabsberg hierfür der richtige Schritt ist.“

Timo Alander ist einige Jahre jünger und kommt aus der Bayernliga nach Schwabsberg. Bislang hat er noch kein einziges Bundesliga–Spiel bestritten, doch Kapitän Fabian Seitz hält große Stücke auf ihn, wie er bei der offiziellen Vorstellung verlauten ließ: „Ich habe die Vision, dass er langfristig eine absolute Stütze in unserem Team wird.“ Beide sollen ihren Teil dazu beitragen, dass das Saisonziel so schnell wie möglich erreicht wird — nämlich der Klassenerhalt. Damit dieser gelingt, sollte man auf dem siebten Platz landen. Die Plätze zehn, neun und acht steigen direkt ab. Erstmals gibt es nämlich drei direkte Absteiger. Eine Relegation wird es in der kommenden Saison nicht geben: „Der Ländersportrat hat bei der letzten Sitzung einem Antrag stattgegeben, dass es keine Relegation geben wird. Es gibt drei zweite Ligen — und nun werden die Meister direkt aufsteigen. Bislang haben diese immer mit dem Drittletzten der Bundesliga in der Relelegation um die drei letzten Plätze in der Bundesliga gespielt“, berichtet Reinhard Prickler. Diese Änderung hat man beim KC Schwabsberg mit wenig Begeisterung aufgenommen. „Dass 30 Prozent der Liga absteigt, ist schon heftig. Wenn man das als Beispiel auf die Fußball–Bundesliga ummünzen würde, wären das fast sechs Teams. Wir waren ein Verfechter der zwei Absteiger und Relegation.“ Reinhard Prickler erwartet eine zweigeteilte Liga: Die drei Mannschaften Rot–Weiß-Zerbst (Meister), SSK Chambtalkegler Raindorf und der VfB Hallbergmoos werden sich absetzen und der Rest wird um den Klassenerhalt kämpfen. „Einzig Bamberg könnte möglicherweise von Anfang an sicher sein.“