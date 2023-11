KC Schwabsberg feiert Heimerfolg

Die Bundesliga-Kegler des KC Schwabsberg haben zu Hause mit 5:3 gegen den SV Markranstädt gewonnen.

Zwei Drittel lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Zwei Drittel lang boten sich Schwabsberg und Markranstädt ein Kopf-an-Kopf Rennen. Erst als Fabian Seitz eine Gasse nach der anderen ins Ziel hämmerte und 122 Kegel ins Volle traf, war der Bann gebrochen. Die Schwabsberger bogen auf die Zielgerade ein. Mit 681 Kegel war Seitz der überragende Kegler auf den orange leuchtenden Bahnen in Schwabsberg. Zwei Kegel Plus nach dem ersten Drittel, und nur fünf Kegel mehr auf der Habenseite der Heimmannschaft nach zwei Dritteln, spiegelte die Ausgeglichenheit dieser vier Paarungen wider. Am Ende waren es 67 Kegel, die zum ersten Heimsieg der Schwabsberger beim 5:3 reichten (3702:3637).

Timo Alander holt den Punkt

Unnötig schwer taten sich die Rainauer Kegler mit den Gästen aus Sachsen, denen unerwartet viele Chancen in den ersten beiden Dritteln geboten wurden, sodass das Spiel lange Zeit auf Messers Schneide stand. Schwabsberg eröffnete das Spiel mit Timo Alander und Ronald Endraß gegen Sebastian Hartmann und Tobias Schröder. Alander machte früh alles klar und gewann 3:1 gegen Hartmann (620:607). Endraß und Schröder lieferten sich ein spannendes Duell, das im Endspurt bei Satzgleichstand von Schröder gewonnen wurde (614:625). 1:1 der Spielstand nach dem ersten Drittel bei nur zwei Kegel mehr auf der Habenseite der Hausherren.

In der Mittelpaarung traf Mathias Dirnberger auf Veit Tänzer und Daniel Beier auf Marcus Bösewetter. Dirnberger ohne Fortune gegen den Besten der Markranstädter, verlor deutlich mit 0:4 bei durchweg knappen Sätzen (598:622). Sein Partner Beier brachte die ersten drei Sätze sicher ins Ziel beim 3:1 (599:572). Nach zwei Dritteln stand es 2:2 ‐ und fünf Kegel Plus für die Rainauer.

Fabian Seitz dreht auf

Zur finalen Entscheidung waren auf Schwabsberger Seite Bastian Hopp und Fabian Seitz gegen Michael Hahn und Felix Wagner gefordert. Hopp startete bei seinem ersten Liga-Einsatz nach seiner Verletzungspause gut und lag mit 2:0 in Führung, ehe er auf Bahn vier komplett den Faden verlor und beim 2:2 den Punkt an Hahn abgeben musste (590:621). Wieder einmal war auf Seitz verlass, der mit seiner Saisonbestleistung aufwartete, 433 Kegel in die Vollen traf und weitere 248 Kegel im Abräumen erzielte. Sein Spiel verzückte die zahlreich anwesenden Zuschauer und Wagner konnte nur noch eine Statistenrolle beim 4:0 einnehmen (681:590). „Auch wenn wir nicht unser bestes Spiel zu Hause abgeliefert haben, so sind wir doch überglücklich, dieses wichtige Spiel gewonnen und den Bann der Heimniederlagen gebrochen zu haben“, so KCS-Teamchef Reinhard Prickler.

In der Tabelle rangiert der KC mit 6:8 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Markranstädt belegt mit 2:10 Punkten den achten Platz der Tabelle. Am kommenden Spieltag tritt Schwabsberg dann wieder zu Hause an. Es geht gegen den Tabellensechsten (ebenfalls 6:8 Punkte) SV Wernburg.