KC Schwabsberg feiert Auswärtssieg in Plankstadt

Mit einem hauchdünnen Kegelvorsprung konnten die Bundesliga-Kegler des KC Schwabsberg beim 5:3 die Punkte aus Plankstadt entführen (3487:3485). Mager hingegen waren die Einzelergebnisse, in der nur Fabian Seitz die 600er-Marke knacken konnte.

Gewöhnungsbedürftige Bahnen

Sehr gewöhnungsbedürftig war das rote Geläuf der Plankstädter Bahnen in der Mehrzweckhalle. Mit Saisonbestleistung brachten die Spieler von Frei-Holz Plankstadt das Team aus Schwabsberg an den Rand einer Niederlage. Mit einem Handneuner im letzten Wurf sicherte Michael Schlosser seinem Team den knappen Auswärtssieg. Nach gutem Start und deutlicher Führung musste Schwabsberg am Ende zittern, da die Gastgeber zusehends besser mit ihren Bahnen zurecht kamen und zwischenzeitlich knapp in Führung gingen. Schwabsberg stemmte sich erfolgreich dagegen und holte zwei wichtige Punkte auf fremdem Terrain.

Schwabsberg führt 3:1

Kai Schneider und Manuel Vörg eröffneten von Seiten der Gastgeber die Partie, Schwabsberg stellte Fabian Seitz und Timo Alander dagegen. Seitz im ersten Durchgang mit der Bahn ringend, gewann mit den anschließenden drei Sätzen, die er auf hohem Niveau spielte, sein Duell mit 3:1 (626:568). Sein Partner Alander spielte sehr ausgeglichen und konnte bei Satzgleichstand den zweiten Punkt für die Rainauer erringen (585:571). Es lief nach Plan, Schwabsberg führte 2:0 und hatte 72 Kegel mehr auf der Habenseite. Die Mittelachse mit Alexander Stephan und Stephan Drexler traf auf Dennis Koch und Fabian Sommer. Bangen auf Seiten der KCler als Stephan nach 56 Wurf Rückenprobleme bekam. Nach einer Verletzungspause konnte er dann wieder das Spiel aufnehmen und gewann trotz bestehender Probleme sein Duell mit 3:1 (597:553). Drexler gut startend hatte immer mehr Mühe seine Würfe zu platzieren und musste seinen Gegner mit 3:1 ziehen lassen (607:554). Schwabsberg führte mit 3:1 und hatte 54 Kegel Vorsprung.

Spannung am Ende

Im Schlussdrittel boten die Gastgeber Andreas Tippl und Sascha Schränkler auf, für Schwabsberg sollten es Mathias Dirnberger und Ronald Endraß richten. Das Plankstädter Duo startete fulminant und setzte das Schlusspaar der Schwabsberger unter Druck. Nach 68 Wurf wechselte Schwabsberg Michael Schlosser für Dirnberger ein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Bahn, kam Schlosser immer besser ins Spiel, verlor das Duell aber mit 1:3, wobei er den letzten Satz für sich entscheiden konnte (557:609). Auch Endraß tat sich schwer gegen Schränkler und konnte nur einen Satz beim 1:3 gewinnen (568:577). Was für ein Spiel für die Nerven der Zuschauer, die zur Hälfte Schwabsberg als klaren Sieger sahen und in der zweiten Hälfte um den Sieg zittern mussten. „Auch wenn heute nicht alles nach Plan gelaufen ist, sind wir doch mit dem Ausgang des Spieles und dem zweiten Auswärtssieg hoch zufrieden“, so das Fazit von Teammanager Reinhard Prickler.