Jugendliche Kegler von der Ostalb präsentieren sich in Topform

vor kurzem hat die Bezirksmeisterschaft in Schwabsberg und Westhausen stattgefunden. Hier präsentierten sich die Jugendlichen des Bezirks Ostalb-Hohenlohe wieder einmal in Bestform.

Am ersten Tag starteten zehn Jungs der U14 männlich und zehn Jugendliche der U18 männlich in Westhausen zum Vorlauf. In Schwabsberg waren es 13 Jugendliche U14 weiblich und fünf Mädchen U18 aus allen Sportkegelvereinen des Bezirks, um sich für den zweiten Tag beim KC Schwabsberg und schlussendlich für die württembergische Meisterschaft im Bezirk Oberschwaben-Zollern in Bad Wurzach und Friedrichshafen zu qualifizieren.

Der Ehrgeiz ist hoch

Zur württembergischen Meisterschaft waren bei der U14 männlich fünf, bei der U18 männlich vier, sowie bei der U14 weiblich drei und bei der U18 weiblich vier Plätze zu vergeben. Dementsprechend war auch der Ehrgeiz bei allen Spielern um die wenigen Plätze hoch. Bereits am ersten Tag konnte der ein oder andere Favorit seine Duftmarken setzen und sich zum Teil schon recht deutlich vom Verfolgerfeld absetzen. Allerdings war vor allem bei den U14 und U18 männlich das Spitzenfeld sehr dicht beieinander, was ein hochspannendes Finale versprach. Trotzdem haben alle Teilnehmer sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Spitze des Vorlauftages waren bei der U18 Jungs Simon Hutter mit 578 Kegeln, gefolgt von Luis Weber, beide vom KC Schwabsberg, mit 558 Kegeln, dicht gefolgt von Matthias Babo vom KC Schrezheim mit 551 Kegeln sowie Tim Tippl vom TV Niederstetten mit 536 Kegeln. Bei den Jungs in der Klasse U14 waren es gleich vier Spieler die dicht beieinander waren: Ben Häußler mit 500 Kegeln, gefolgt von Pius Maier, beide vom KC Schwabsberg, mit 493 Kegeln, sowie, ebenfalls mit 493 Kegeln, Ben Düll vom TV Niederstetten. Der Vierte im Bunde war, mit 492 Kegeln, Jannik Riedelsheimer, ebenfalls vom KC Schwabsberg. Gute Chancen auf Startplätze bei der württembergischen Meisterschaft hatten ebenfalls noch Sebastian Köder vom KC Schwabsberg mit 480 Kegeln, sowie Sebastian Beck vom TV Niederstetten mit 472 Kegeln. Bei den Mädchen in der Klasse U14 waren es Pia Maier die sich mit 545 Kegeln deutlich an die Spitze des ersten Tages setzen konnte. Ihre Verfolgerinnen waren Luisa Kroboth mit 516 Kegeln, Maja Weber mit 494 Kegeln sowie Isabella Straubmüller mit 477 Kegeln. Alle vier sind Spielerinnen des KC Schwabsberg. Ebenfalls noch im Rennen waren Luisa Thieme vom TSV „Fire Pins“ Essingen mit 468 Kegeln und Denise Diemer vom KC Schwabsberg mit 463 Kegeln. Bei der U18 weiblich ging es etwas entspannter zu, da hier nur fünf Teilnehmerinnen gegeneinander antraten. Bei den Mädchen setzte sich Lara Maier vom KC Schwabsberg mit sehr guten 540 Kegeln an die Spitze. Verfolgt wurde sie von Maike Pollak vom KC Schrezheim mit 525 Kegeln, Anja Gerlach von den SK GAW Oberkochen mit 483 Kegeln, sowie von den Schwestern Andrea und Miriam Unger, beide vom KC Schwabsberg, mit 482 und 472 Kegeln.

Begherte Plätze zur württembergischen Meisterschaft

Beim Finale in Schwabsberg, ging der Wettbewerb und der Kampf um die begehrten Plätze zur württembergischen Meisterschaft in die zweite Runde. Die Jugendlichen gaben noch mal alles und so kam es teilweise noch mal zu einigen Verschiebungen der Platzierungen. Simon Hutter bewies sein Können mit weiteren 572 Kegeln, erspielte so gesamt 1150 Kegel, setzte sich mit diesen Ergebnissen an die Spitze und wurde Bezirksmeister der U18. Linus Maier verbesserte sein Vortagsergebnis von 535 Kegeln auf 570 Kegel und konnte sich mit dem Gesamtergebnis von 1105 Kegeln auf den zweiten Platz vorschieben. Matthias Babo bestätige sein Ergebnis vom Vortag, konnte aber Pius Maier nicht genug entgegenhalten und erreichte mit den erspielten 544 Kegeln, mit 1095 Kegeln gesamt, den dritten Platz, vor Hannes Meier, der mit 572 Kegeln, Gesamt 1082 Kegel erspielte und sich mit dem vierten Platz den letzten Startplatz für die württembergische Jugendmeisterschaft ergattern konnte.

Bei den U14-Jungs ging es im Finalkampf noch dramatischer zu. Aber schlussendlich konnte Ben Häßler mit 557 Kegeln, Gesamt 1057 Kegeln, seinen Spitzenplatz mit drei Kegeln vor Ben Düll, dem Titelverteidiger, mit 561 Kegel, gesamt 1054 Kegel, verteidigen. Somit war Ben Häußler Bezirksmeister U14. Jannik Riedelsheimer konnte sich mit 549 Kegeln, gesamt 1041 Kegel, noch auf den dritten Platz vorschieben. Platz vier erreichte Pius Maier mit 532 Kegeln, gesamt 1025 Kegel und den fünften und somit den letzten Platz für die württembergische Meisterschaft, erreichte Sebastian Köder mit 472 Kegeln, gesamt 952 Kegel.

Lara Maier dreht auf

Bei den Mädchen konnte sich in der U18 Lara Maier mit 587 Kegeln, gesamt 1127 Kegel, mit deutlichem Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen behaupten und ist somit Bezirksmeisterin U18. Maike Pollak konnte ihren zweiten Platz bestätigen und erspielte 519 Kegel, gesamt 1044 Kegel. Andrea Unger konnte sich mit 522 Kegel, gesamt 1004 Kegel, auf den dritten Platz vorkämpfen. Den vierten und somit letzten Platz für die Württembergische Meisterschaft errang Anja Gerlach mit 464 Kegeln, gesamt 947 Kegel. Bei den U14w konnte Pia Meier ihren ersten Platz mit 497 Kegeln, gesamt 1042 Kegel, bestätigen und ist somit Bezirksmeisterin U14. Maja Weber konnte sich mit 531 Kegeln, gesamt 1025 Kegel, um einen Platz verbessern und überließ somit ihrer Vereinskameradin Luisa Kroboth, die an diesem Tag nicht zu ihrer Vortagesform fand, mit 471 Kegeln, gesamt 987 Kegel nur noch den dritten Platz.

Auszug aus der Siegerliste:

U18w: 1. Maier, Lara (KC Schwabsberg, 1127), 2. Pollak, Maike (KC Schrezheim 1044), 3. Unger, Andrea (KC Schwabsberg, 1004), 4. Gerlach, Anja (SK GAW-Oberkochen, 947), 5. Unger, Miriam (KC Schwabsberg, 928). U14w: 1. Meier, Pia (KC Schwabsberg 1042), 2. Weber, Maja (KC Schwabsberg, 1025), 3. Kroboth, Luisa (KC Schwabsberg, 987), 4. Diemer, Denise (KC Schwabsberg, 955), 5. Straubmüller, Isabella (KC Schwabsberg, 951), 6. Thieme, Luisa (TSV Essingen, 927), 7. Schmidt, Sophia (TSV Essingen, 900), 8. Maier, Laura (KC Schwabsberg, 866), 9. Lindel, Lea Jessy (TSV Essingen, 424), 10. Ebert, Malia (TSV Essingen, 413).

U18m: 1. Hutter, Simon (KC Schwabsberg, 1150), 2. Maier, Linus (KC Schwabsberg, 1105), 3. Babo, Matthias (KC Schrezheim, 1095), 4. Meier, Hannes (KC Schwabsberg, 1082), 5. Köder, Johannes (KC Schwabsberg, 1076), 6. Tippl, Tim (TV Niederstetten, 1067), 7. Weber, Luis (KC Schwabsberg, 1063), 8. Mayer, Leon (KC Schwabsberg, 1044), 9. Fuchs, Lucas (TSV Essingen, 1016), 10. Henle, Niklas (KC Schwabsberg, 479).

U14m: 1. Häußler, Ben (KC Schwabsberg, 1057), 2. Düll, Ben Luis (Niederstetten, 1054), 3. Riedelsheimer, Jannik (KC Schwabsberg, 1041), 4. Maier, Pius (KC Schwabsberg, 1025), 5. Köder, Sebastian (KC Schwabsberg, 952), 6. Kurz, Moritz (KC Schwabsberg, 935), 7. Beck, Sebastian (Niederstetten, 925), 8. Kalkschmid, Mark-Joel (KC Schwabsberg, 881), 9. Brucker, Henry (KC Schwabsberg, 838), 10. Wingert, Luan Pascal (KC Schwabsberg, 824).