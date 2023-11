Gänsekot am Bucher Stausee: So soll das Problem gelöst werden

Badegäste und Spaziergänger am Bucher Stausee hatten in den Sommermonaten immer wieder Ärger mit den am See heimischen Gänsen und deren Hinterlassenschaften. Da sich die Tiere mittlerweile am Badestrand niederlassen, damit zu einem handfesten Problem geworden sind und die Population weiter steigt, will der Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch dem Problem entgegenwirken.

Bei der jüngsten Verbandsversammlung stellte der neue Wildtierbeauftragte des Ostalbkreises, Peter Menzendorf, einige Maßnahmen vor, mit der die Gänseproblematik wieder in den Griff bekommen werden soll.

Bestand invasiver und hemischer Arten steigt

Die Zahl der Gänse am Bucher Stausee wächst weit über die Erwartungen hinaus, berichtet Peter Menzendorf. Wirke man nicht dagegen, ist laut dem Experten kein Rückgang in Sicht. Einzelne Arten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt oder gar vervielfacht.

„Der Bestand steigt, vor allem bei den invasiven Arten“, so der Wildtierbeauftragte. Invasive Arten, auch Neozonen genannt, sind Tiere, die auf der Ostalb eigentlich nicht heimisch sind, sich aus verschiedenen Gründen trotzdem hier angesiedelt haben und dadurch Lebensräume heimischer Tiere beeinträchtigen.

Nilgänse töten oder vertreiben junge Enten

Das wohl prominenteste Beispiel für Neozonen ist der nordamerikanische Waschbär, der in Europa keine Fressfeinde hat und auch auf der Ostalb seit Jahren Ärger macht. Am Bucher Stausee sind die „Fremden“ vor allem Nilsgänse, Rostgänse und Kanadagänse. Sie machen rund 20 Prozent der Gänsepopulation am See aus, berichtet Peter Menzendorf.

Hinzu kommt die stark steigende Population der hier heimischen Graugans. „Invasive Arten nehmen starken Einfluss auf heimische Arten. Nilsgänse zum Beispiel zerstören Nester von Stockenten und töten sogar deren Gänsel“, berichtet Menzendorf.

Bisherige Maßnahmen: Darum waren sie nicht erfolgreich

Hinzu komme, dass Gänse aufgrund der klimatischen Veränderungen im Winter nicht mehr grundsätzlich gen Süden ziehen und sich dauerhaft am Bucher Stausee niederlassen. Um der Populationsexplosion entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Rainau gemeinsam mit dem Landratsamt bereits einige mehr oder weniger erfolgreiche Maßnahmen ergriffen.

Zum einen wurden Jäger auf die Gänse angesetzt. Das Problem dabei sei, dass sich der Aufenthaltsort der Gänse täglich ändern kann. „Für die Jägerschaft ist das schwierig. Durch den Jagddruck kommen die Tiere mehr in Bewegung“, so Menzendorf. Somit fliegen sie schnell in andere Jagdgebiete, in denen zu diesem Zeitpunkt nicht gejagt wird.

Ebenfalls nicht wirklich erfolgreich war bislang die Vergrämung, also das wiederholte Stören der Tiere mit Hilfe von Vogelscheuchen oder anderen Mitteln. Da die Gänse sehr intelligent sind, lernen sie laut dem Wildtierbeauftragten sehr schnell, Gefahren einzuschätzen und sind schon nach kurzer Zeit nicht mehr von der Vergrämung beeindruckt.

Das sind die neuen Lösungsansätze

„Deshalb ist eine Vielfalt und große Abwechslung der Maßnahmen notwendig“, befindet Menzendorf. Auch sogenannte Ablenkfütterungen, mit denen die Gänse anhand von Futterstellen gezielt vom Stausee wegbewegt werden sollen, seien nur bedingt erfolgreich gewesen. Falsch ausgeführt, führe diese Maßnahme sogar zu einer zusätzlichen Verbreitung der Population.

Peter Menzendorfs Lösungsansätze umfassen all die bisher angelaufenen Maßnahmen, allerdings in anderer Form. Bei der Jagd und Brutentnahme wolle man künftig weniger häufig, aber dafür gezielter vorgehen. Zum Beispiel in dem man alle verfügbaren Jäger gleichzeitig einsetzt. „Wenn man entnimmt, muss man das konzentrierter machen, um nicht alle verbleibenden Gänse zurück an den See zu treiben“, erklärt Menzendorf.

Warum kürzlich ein Steinadler über dem See kreiste

Auch die Vergrämung soll zielgerichteter erfolgen. Erst kürzlich hat der Wildtierbeauftragte dafür einen spannenden Feldversuch mit einem „biologischen Helfer“ unternommen, indem er den Steinadler eines Falkners über den See kreisen lies. „Das hatte eine starke Wirkung. Am Tag darauf waren immer noch keine Gänse da.“ Auch an Flughäfen werden laut Menzendorf immer häufiger Greifvögel eingesetzt, um Gänseschwärme zu vertreiben. Da Gänse große Vögel sind, müsse man auch entsprechend große Greifvögel einsetzen.

Ebenfalls zur Abschreckung der Gänse eingesetzt werden sollen Knallschreckgeräte, eine rotierende Turbine sowie eine „fliegende Vogelscheuche“, die einen Greifvogel simulieren soll. Auch Prädatorenrufe, also Geräusche, die die natürlichen Feinde der Gänse machen, sollen simuliert werden.

"Jagd alleine kann keine Lösung sein"

Auch „passive Maßnahmen“ will der Zweckverband jetzt ergreifen. Zum Beispiel durch ein konsequenteres Durchgreifen beim Fütterungsverbot. Ebenso sollen im Frühjahr und Sommer kleine natürliche Barrieren und Zäune errichtet werden, damit sich Badegäste und Gänse nicht mehr so schnell in die Quere kommen. „Wenn die Gänse Jungtiere haben, die nicht fliegen können, halten sie sich nur dort auf, wo die Küken unterwegs sind“, erklärt Peter Menzendorf.

„Die Jagd alleine kann keine Lösung sein“, so der Wildtierbeauftragte. Nur ein Mix an Maßnahmen in Kombination mit einer Langzeitüberwachung der Population können zum Ziel führen.