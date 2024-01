Deutliche Niederlage für Schwabsberg gegen Bamberg

Kegel-Bundesligist KC Schwabsberg hat das Heimspiel gegen SKC Victoria Bamberg mit 2:6 verloren.

KC geht optimistisch ins Spiel

Optimistisch gingen die Hausherren in die Begegnung, konnte man doch in der Vorrunde in Bamberg punkten. Die Oberfranken erwischten jedoch einen Traumstart und sorgten bereits für die Vorentscheidung. Schwabsberg kaum verändert gegenüber den vergangenen Spielen, startete mit Timo Alander und Stephan Drexler. Bamberg brachte Florian Fritzmann und Marco Endres am Start. Alander ungewohnt schlecht startend, kam auf der zweiten Bahn besser zurecht und konnte nach Sätzen ausgleichen. Danach war Fritzmann in seinem Element und zauberte 354 Kegel auf die Bahn zum 3:1-Endstand (670:598).

Neue persönliche Bestleistung für Endres

Drexler verpasste knapp den ersten Satz und konnte in den folgenden Sätzen mit Endres nicht mehr mithalten, der sich beim 4:0 eine neue persönliche Bestleistung erspielte (684:637). Nun lagen die Hoffnungen im Mittelpaar auf Mathias Dirnberger und Daniel Beier, die gegen Dominik Kunze und Uwe Wagner antraten. Nach den verlorenen ersten beiden Sätzen, holte sich Dirnberger den dritten Satz und ließ Hoffnung aufkommen. Eine 179er- Schlussbahn von Kunze, führte dann zu dessen 3:1-Satzgewinn (658:604). Sehr ausgeglichen war das Match zwischen Beier und Wagner, das am Ende beim 2:2 den ersten Punkt für Schwabsberg erbrachte (604:601). Bamberg führte nach zwei Dritteln mit 3:1, bei einem Kegelplus von 170.

Das Schlussdrittel brachte die Paarungen Bastian Hopp gegen Fabian Lange und Fabian Seitz gegen Cosmin Craciun. Hopp erwischte einen gebrauchten Tag und musste beim 1:3 den Punkt an Lange abgeben (570:617). Seitz in bestechender Form, ließ Craciun nicht den Hauch einer Chance, der dann nach 60 Wurf durch Hollet ersetzt wurde. Unbeeindruckt von diesem Wechsel, spielte Seitz weiterhin auf hohem Niveau. Er brachte auf den folgenden beiden Bahnen 370 Kegel zu Fall und gewann mit Tagesbestleistung 4:0 (692:605). Am Ende musste sich Schwabsberg mit 2:6 geschlagen geben.