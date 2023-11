Bucher Stausee: Parkplätze werden umgestaltet und Radweg erweitert

„Die Naherholung auf der Ostalb ist am Bucher Stausee zuhause.“ Mit diesen Worten fasste Rainaus Bürgermeister Christoph Konle die abgelaufene Sommersaison 2023 zusammen. Viele Badegäste seien trotz des wechselhaften Wetters im Sommer gekommen und auch die diversen Events am See seien ein voller Erfolg gewesen. Nun richtet sich der Blick in Rainau-Buch in die Zukunft. Unter anderem sollen die Parkplätze am Stausee umgestaltet werden. Im Winter wird außerdem der Radweg am Ostufer erweitert und soll durch eine sogenannte Finnenbahn besser vom Fußgängerweg abgegrenzt werden.

Wohnmobilstellplätze ersetzen eine Parkfläche

Bereits im März hatte der Zweckverband Naherholungsgebiet Rainau-Buch beschlossen, Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz P2 am Bucher Stausee zu schaffen. Ein Zuschussantrag für das Förderprogramm „Tourismusinfrastrukturprogramm“ wurde bereits beim Land gestellt. 22 Wohnmobile werden auf der Fläche des jetzigen P2 Platz finden. Außerdem soll der Platz mit einer Ein- und Ausfahrt mit Schranken, einem Kassenautomaten sowie einer Sanitärstation für Frischwasser und Abwasserentsorgung ausgestattet werden. Die knapp 80 Parkplätze, die dort bisher zur Verfügung stehen, entfallen.

Deshalb müssen der Zweckverband und die Gemeinde Rainau für Ersatz sorgen. Dafür sollen die verbleibenden Parkflächen neu geordnet werden. Dafür ist angesehen, die nördliche Parkfläche auf der Wiese möglichst naturnah mit Fahrspuren aus Schotter und angrenzenden Holzpflöcken auszustatten. „Dort wird immer wieder kreuz und quer geparkt. Deshalb wollen wir durch eine neue Ordnung versuchen, das in den Griff zu bekommen und mehr Plätze schaffen“, erklärte Judith Maisch von den Stadt-Land-Ingenieuren. Außerdem sei geplant, am Parkplatz P1 einen Gehweg zu bauen, auch eine Bushaltestelle sei vorgesehen.

PV-Anlage wird nicht gebaut

Eigentlich hatte der Zweckverband vorgesehen, die Parkplätze am Stausee mit einer Photovoltaik-Anlage zu überdachen. Allerdings könne eine PV-Anlage zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich betrieben werden, weshalb vom Vorhaben abgesehen wird, erklärte Christoph Konle.

Ebenfalls umgestaltet werden soll der Fuß- und Radweg am Ostufer des Bucher Stausees, der Teil des Kocher-Jagst-Radwegs ist. Rainer Schönmetz vom Verkehrsbereich Infrastruktur des Landratsamts erklärte, dass der Weg vom Ufer weg von 2,80 Meter auf fünf Meter verbreitert werden soll. Getrennt werden sollen die beiden Wege durch eine Finnenbahn. Das ist eine speziell für Jogger angelegte Crosslaufstrecke mit besonders weichem Bodenbelag, wie Rindenmulch oder Hackschnitzeln.

Rad- und Fußweg sauber getrennt

Damit sich Radfahrer und Fußgänger trotzdem nicht versehentlich in die Quere kommen, sollen die Wege ausreichend beschildert werden und alle 50 Meter durch Piktogramme auf ihren Nutzen hinweisen. 620.000 Euro wird der Ausbau des Wegs kosten, 60.000 Euro davon muss der Zweckverband selbst bezahlen, der Rest kommt aus Fördergeldern der Bundesstraßenverwaltung.

Die Firma Tannhauser aus Fremdingen, die den Zuschlag bereits erhalten hat, wird die Arbeiten nach Ende der Weihnachtsferien beginnen. „Wir brauchen circa sechs Wochen, wenn die Witterung passt“, erläuterte Rainer Schönmetz. Wann und wie lange dort genau gearbeitet wird, werde der Verband noch rechtzeitig mitteilen, so Christoph Konle.