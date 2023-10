Aufsteiger empfängt Schwabsberg

An diesem Samstag (14 Uhr) treffen die Bundeskegler aus Schwabsberg auf den Aufsteiger SKC Freiholz Plankstadt. Nach dem freien Wochenende aufgrund von internationalen Turnieren geht der Bundesligaalltag in die nächste Runde.

Die Plankstädter bisher ohne Erfolgserlebnis befinden sich auf dem letzten Tabellenplatz. Schwabsberg konnte bisher in Bamberg punkten und musste in den Heimspielen die Punkte den Gästen überlassen. Kann man die Leistungskurve der vergangenen drei Spiele halten oder sogar noch toppen, dann wäre ein Punktesammeln in Plankstadt möglich. Dennoch darf man sich vom Tabellenplatz der Nordbadener nicht täuschen lassen, deren bisheriges Programm alles andere als einfach war.

Zwei Auswärtsspiele und dazu noch den Deutschen Meister zu Hause ist schon eine hohe Hürde für einen Neuling in der ersten Bundesliga. Als Leistungsträger der Plankstädter haben sich bis jetzt Fabian Sommer und Kai Schneider hervorgetan. Schwabsberg kann bis auf den weiterhin verletzten Bastian Hopp aus dem Vollen schöpfen. „Wir werden mit dem nötigen Respekt, aber auch mit breiter Brust die Reise nach Plankstadt antreten um weitere Punkte einzusammeln“, so der Kapitän Fabian Seitz