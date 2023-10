Am Donnerstagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass gegen 14 Uhr ein Mädchen im Grundschulalter auf dem Nachhauseweg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen worden sei. Dem Polizeibericht nach soll der Mann in der Folge sexuell übergriffig geworden sein. Das Mädchen blieb dabei körperlich unverletzt. Der Mann war mutmaßlich dunkel gekleidet und mit einem dunklen Pkw unterwegs. Die Polizei hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden mögliche Zeugen des Vorfalls und weitere Personen gesucht, denen zwischen 13.30 und 14.30 Uhr womöglich ein verdächtiger dunkler Pkw in Dalkingen aufgefallen ist. Diese werden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 beim Kriminalkommissariat Aalen zu melden.

Das Polizeipräsidium Aalen nimmt den Vorfall und auch die Rückfragen von besorgten Eltern ernst, teilt sie mit. Vor diesem Hintergrund werden nicht nur die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes intensiv und akribisch geführt, sondern es wurde auch die allgemeine polizeiliche Präsenz im Bereich Rainau erhöht.