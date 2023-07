Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 17. Juli, gegen 8 Uhr und Samstag, 22. Juli, gegen 19.45 Uhr den Opferstock in der Sankt–Nikolaus–Kirche in der Kirchstraße aufgebrochen. Sie erbeuteten 20 Euro und richteten einen Sachschaden von 800 Euro an. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen.