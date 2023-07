Noch wird auf der großen Fläche in Dalkingen gesägt, gehämmert und gebaggert. Doch das Allermeiste ist geschafft. Der Bau des neuen Rainauer Jurtenkindergartens ist beinahe abgeschlossen. Am 1. September soll die neue Einrichtung für 20 Kinder eröffnen, die Vorteile eines klassischen Kindergartens mit dem eines Waldkindergartens verbindet.

Schon seit mehr als drei Jahren hat die Gemeinde Rainau den Kindergarten gemeinsam mit dem katholischen Kindergarten Sankt Theresia geplant. Das war auch bitter nötig, denn wie Bürgermeister Christoph Konle berichtet, gibt es in Rainau akuten Bedarf an Betreuungsplätzen.

630.000 Euro Baukosten

Weil der Bau einer weiteren klassischen Gruppe mit über einer Million Euro Baukosten aber sehr teuer gewesen wäre und die katholische Kirche als Träger keinen typischen Waldkindergarten mit Bauwagen wollte, fiel die Entscheidung letztlich auf einen Jurtenkindergarten. Weil Christoph Konle die Jurte noch kurz vor den massiven Preisanstiegen aufgrund des Ukraine–Kriegs bestellen konnte, belaufen sich die Baukosten auf insgesamt 630.00 Euro. Andernfalls wäre der Bau deutlich teurer geworden, berichtet er.

Noch wird auf dem Gelände des Kindergartens gebaggert und gepflanzt. (Foto: Czernecki )

Und der Rainauer Bürgermeister ist schon vor der Eröffnung im September begeistert: „Wenn ich das so sehe, möchte ich nochmal Kind sein“, sagt er und lacht. Das Konzept soll laut Leiterin Claudia Beikircher die Vorteile eines normalen Kindergartens mit denen eines Naturkindergartens verbinden.

Jurte ist möglichst nachhaltig gebaut

Auf der großen, eingezäunten Fläche gibt es besonders viel Platz für die Kinder im Freien. Der einzige überdachte Gruppenraum ist, der Name verrät es, eine große Jurte. Das große, zeltähnliche Gebäude wurde möglichst nachhaltig und überwiegend aus Holz gebaut. Durch Schraubfundamente und ein spezielles Entwässerungskonzept musste der Boden darunter nicht versiegelt werden. Die Jurte bietet deutlich mehr Platz, als ein Bauwagen und soll sich aufgrund ihrer nachhaltigen Bauweise in das pädagogische Gesamtkonzept einfügen.

Gut lässt sich das Konzept anhand der Waschbecken in der Jurte erklären. Die Wasserhähne sind nämlich nicht normal an das Wassernetz angeschlossen, sondern an gut einsehbare Glasbehälter. Anhand derer können die Kinder sehen, wie viel Wasser sie bei einem Waschgang verbraucht haben. Außerdem wird kein Frischwasser, sondern aufgefangenes Regenwasser benutzt, erklärt die Leiterin des Kindergartens. Das Abwasser, sofern nicht zu verschmutzt, werde dann zum Gießen der Beete und Pflanzen im Außenbereich eingesetzt.

Naturnahes Lernen steht im Mittelpunkt

Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu einem Bauwagen ist, dass die 20-köpfige Kindergartengruppe bei jeder Witterung in der Jurte bleiben kann und keinen Ausweich–Raum braucht.

Ein Blick in die Jurte. Hier werden ab September bis zu 20 Kindergartenkinder spielen - allerdings nur bei schlechtem Wetter. (Foto: Czernecki )

„Die Kinder sollen den ganzen Tag draußen sein und nur bei schlechtem Wetter oder extremer Hitze in die Jurte“, erklärt Claudia Beikircher. Auf dem Kindergartengelände wird es deshalb Hochbeete, Beerensträucher, einen Sandkasten, einen Erdhügel zum Spielen, eine Feuerstelle und kleine Weidenhäuschen geben.

Die Kinder sollen möglichst frei spielen und die Natur mit all ihren Sinnen erleben können. Anhand der Nähe zum Wald, zu Feldern und der Heidekapelle auf dem Hungerberg sollen die Kinder zwischen drei und sechs Jahren den Naturkreislauf erleben. „Wer die Natur positiv kennenernt, wird später auch darauf achten“, sagt Claudia Beikircher und verweist auf die Verbindung zwischen Natur und Schöpfung.

"Die Natur ist der Spielplatz"

Ebenfalls ist es Teil des Jurtenkindergarten-Konzepts, dass es dort kaum konventionelle Spielsachen gibt. Selbstverständlich werde es Gartenwekrzeuge, Bücher oder auch Musikinstrumente für die Kinder und Erzieherinnen geben, jedoch keine bunten Plastik-Bausteine. „Die Natur ist der Spielplatz“, betont die Leiterin. Die Kreativität der Kinder solle dadurch gezielt gefördert werden.

Für das erste Kindergartenjahr sind bereits 19 der 20 verfügbaren Plätze belegt. Die Kinder kommen aus allein Teilorten Rainaus. „Der eine wird mit Sicherheit noch besetzt“, sagt Claudia Beikircher. Am Eröffnungstag erwarten die drei neuen Mitarbeiterinnen, die für den Jurtenkindergarten eingestellt wurden, aber erst 14 Kinder. Der restlichen Kinder kommen dann im Laufe der kommenden Monate hinzu.