Im Rahmen ihrer Sommertour stattete die Regierungspräsidentin Susanne Bay am Donnerstag der Gemeinde Rainau einen Besuch ab, um sich ein Bild von den dortigen Projekten aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zu machen. Außerdem hatte die Grünen-Politikerin, ganz zur Freude von Bürgermeister Christoph Konle, einen Förderbescheid über eine Million Euro mit nach Dalkingen gebracht. Damit soll die Sanierung der Dalkinger Mehrzweckhalle zum Teil finanziert werden.

Gestartet am Spielplatz an der Jägerhalde machte sich die Delegation um Susanne Bay, Christoph Konle und Landrat Joachim Bläse zu einer kleinen Tour durch Dalkingen auf. Denn gerade im Ortskern ist die Wohnraumentwicklung ein wichtiges Thema. Alte Gehöfte und Häuser müssen dort weiterentwickelt und umgenutzt werden.

Probleme, die man in Stuttgart nicht wahrnimmt

Doch die Gemeinde Rainau hat noch größere Pläne. So soll zum Beispiel im Rahmen der Entwicklungsstrategie „Rainau 2030“ der Dorfplatz umgestaltet, ein Jurtenkindergarten eröffnet und ein Baugebiet in Schwabsberg errichtet werden. All diese Maßnahmen seien ohne Fördermittel des Landes nicht möglich, betonten sowohl Bürgermeister Konle, als auch der Landrat.

Außerdem berichteten Bürgermeister Konle und Landrat Bläse der Regierungspräsidentin, mit welchen Problemen man im Ostalbkreis zu kämpfen hat, die in Stuttgart gar nicht wahrgenommen werden. Eine Sache, die die Entwicklung der historischen Ortskerne mit ihren vielen Höfen laut Christopher Konle nämlich erschwert, sind unter anderem Schlepper der Landwirte.

Umbau der Halle kostet 5,3 Millionen Euro

„In vielen Hofstellen steht nur noch der Schlepper“, erklärte Konle. Die Besitzer seien nicht bereit, ihre Scheunen abzureißen, solange noch kein Ersatz–Stellplatz für ihren Traktor gefunden ist. Möglicherweise lasse sich dieses Problem durch extra Abstellplätze fernab des Ortskerns oder Neubauten lösen, merkte Joachim Bläse an.

Und noch ein Projekt will die Gemeinde anpacken: Den Umbau der Dalkinger Mehrzweckhalle für rund 5,3 Millionen Euro. Unter anderem soll die Sporthalle erneuert und der Dorfsaal komplett neu und vor allem größer gebaut werden. „Außen soll ein Platanengarten entstehen, damit ums Haus herum Feste stattfinden können“, erklärte Konle. 2,6 Millionen Euro an Fördergeldern aus verschiedenen Quellen erhofft sich der Bürgermeister für den Umbau.

Höchstmögliche ELR-Fördersumme für Rainau

Susanne Bay zeigte sich nach dem Rundgang, der an der Mehrzweckhalle endete, begeistert von den Rainauer Projekten. „Ich habe gesehen, was sie hier schon alles gemacht haben. Sie haben uns überzeugt, dass die Steuermittel hier gut angelegt sind“, so die Regierungspräsidentin.

Sie überreichte Christoph Konle den Förderbescheid über eine Million Euro für den Hallenumbau und betonte, dass dies die höchstmögliche ELR-Fördersumme sei. Außerdem durfte sich Susanne Bay in das Goldene Buch der Gemeinde Rainau eintragen.