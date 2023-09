Vorbereitungen auf die neue Saison laufen auf Hochtouren

Der SV Buch ist auch dieses Jahr mit seiner ersten Luftgewehrmannschaft in der 2. Bundesliga Südwest am Start. Der Saisonauftakt hat es gleich in sich: beim Heimkampf am 8. Oktober im Bucher Schützenhaus trifft der SV Buch im ersten Wettkampf auf die SSVg Brigachtal. Der südbadische Verein ist in der vergangenen Saison aus der 1. Bundesliga abgestiegen und möchte mit seinem starken Kader den direkten Wiederaufstieg schaffen. Weitere Gäste sind der SV Schopp und der Aufsteiger Dreiländereck Perl.

Personell konnte sich die Bucher Mannschaft für die neue Saison verstärken: als Ersatz für die Norwegerin Benedikte Oppedal konnte ihre junge Landsfrau Pernille Nor-Woll gewonnen werden. Die 17-jährige Schülerin wurde letztes Jahr Vize-Europameisterin in der Juniorenklasse mit dem Luftgewehr. Dieses Jahr belegte sie beim Junioren-Weltcup in Suhl den zweiten Platz mit dem KK-Gewehr 3x20 und den dritten Platz im Luftgewehr-Junioren Mix-Team.

Neu im Team ist auch Tamara Kleinle. Die Schützin aus dem bayerischen Monheim hat in der vergangenen Saison für Wechingen in der Bayernliga geschossen und bringt aus dieser Liga einen Durchschnitt von 392,14 Ringen mit. Vergangenes Jahr wurde sie bayerische Meisterin in der Juniorenklasse mit dem Luftgewehr und dem KK-Gewehr 3x20. In diesem Jahr konnte sie bei den Deutschen Meisterschaften mit dem KK-Gewehr 3x20 das Finale bei den Juniorinnen erreichen und landete auf dem siebten Platz.

Der weitere Kader der Rainauer Schützen ist im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert: Petra Lustenberger (Schweiz) und Anna Nagybanyai-Nagy (Ungarn) werden auch in dieser Saison wieder für Buch an den Start gehen. Auch Jana Knaier und Stephanie Bauer sind fest eingeplant. Als Stammschütze neu in die erste Mannschaft aufgerückt ist Tobias Hahn, der in den vergangenen Jahren bereits immer wieder als Ersatz zum Einsatz kam.

Weiter zum Bucher Team gehören aber auch die Schützen der zweiten Mannschaft, wie zum Beispiel Routinier Tobias Bäuerle, Markus Köppel oder Sabrina Raible, die bei Bedarf in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Zur Vorbereitung auf die neue Saison fanden in den vergangenen Wochen einige Freundschaftskämpfe statt, zum Beispiel gegen Petersaurach (1. Bundesliga), Kempten (2. Bundesliga Süd), Ickelheim (Aufsteiger in die 2. Bundesliga Süd) und Unterstall (2. Bundesliga). Die Bucher Schützen zeigten dabei immer wieder gute Leistungen.

Vor allem Pernille Nor-Woll konnte überzeugen und erzielte in zwei Wettkämpfen die Bestmarke von 400 Ringen. Ihren ersten Einsatz wird die junge Norwegerin im November-Wettkampf haben, wenn der SV Buch zu Gast bei Dreiländereck Perl ist.

Bevor die 2. Bundesliga startet, ist aber zunächst die zweite Mannschaft des SV Buch an der Reihe. An diesem Sonntag wird bereits der SV Buch II die neue Saison mit dem Heimwettkampf in der Württemberg-Liga eröffnen.

Die Bucher Gegner sind dabei im Übrigen der SV Grünmettstetten und der SV Rötenbach, die in der vergangenen Saison hinter dem Schützenverein aus Buch die Plätze zwei und drei in der Tabelle belegt haben ‐ bereits zum Saisonauftakt ist damit also für gehörige Spannung gesorgt.