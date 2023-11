Rainauer Advent mausert sich zu einem der größten Märkte der Region

Seit 1999 gibt es denn Rainauer Advent schon, jahrelang allerdings eher mit mäßigem Erfolg. Der Umzug an den Stausee ihm im vergangenen Jahr aber seinen großen Durchbruch verschafft und so rund 10.000 Besucherinnen und Besucherinnen aus der ganzen Region angezogen. „Den Rainauer Advent an den See zu verlegen, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat die ganze Veranstaltung nochmal auf ein neues Niveau gehoben“, so Dominik Diemer, Vorsitzender des veranstaltenden Handels- und Gewerbevereins (HGV).

In diesem Jahr möchte der HGV der Gemeinde Rainau an diesen Erfolg anknüpfen und stockt deshalb das Programm für den am 2. und 3. Dezember stattfindenen Markt noch einmal deutlich auf. Mit insgesamt 30 Ständen werden zehn weitere Beschicker hinzukommen, wodurch sich der Rainauer Advent sich zu einem der angebotstärksten Weihnachtsmärkte in der Region mausert. Die gastronomischen Angebote reichen dabei von Klassikern wie Glühwein, Gebäck oder Grillgut, bis zu kulinarische Besonderheiten wie Wintercocktails, Glühgin und Feuerwurst.

Für ein gemütlicheres Zusammenkommen bei Bier und anderen Kaltgetränken hat sich der HGV in der Planung der Buden in diesem Jahr dafür entschieden, den Pilsstand in den Innenhof der Vereinsheime zu verlegen. „Auf dem Platz vor dem Kiosk stand er ein bisschen eingeengt, so haben die Besucher mehr Platz und sind zudem noch vor Wind geschützt“, erklärt Diemer in diesem Zusammenhang.

Zum Stöbern laden Stände mit Kunsthandwerk, Holzspielzeug, Handarbeit, Schafsfellen, Krippenzubehör oder auch Dekoartikeln ein. Erstmalig sollen in diesem Jahr auch am Sonntag Kutsch- und Traktorfahrten entlang des Sees angeboten werden, außerdem laden die Limes-Ciceron Geschichtsbegeisterte zu kostenlose Limesführungen ein. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher hat der Handels- und Gewerbeverein ein Karussell und ein Kinderprogramm organisiert, auch der Nikolaus hat am Samstag seinen Besuch angekündigt.

Für ein besinnliches musikalisches Rahmenprogramm wird unter anderem die Sängergruppe Saverwang, die Grundschule Dalkingen oder auch der Rainauer Musikverein auf der Seebühne auftreten. Partystimmung soll dagegen bei der „Adventsparty im Lichterglanz“ mit DJ Diabolo am Samstag ab 20 Uhr aufkommen.

Wie die teilnehmenden Vereine, freut sich auch Bürgermeister Christoph Konle bereits auf das Adventswochenende. „Das Flair am See, das Ambietne auf dem Markt, die Lichter sind einfach einzigartig in der Region.“

Der Markt wird am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr eröffnet, am 3. Dezember öffnen die Stände um 11 und schließen gegen 19 Uhr.