Wer in Rainau einen neuen Haarschnitt braucht, muss seit Kurzem dafür nicht mehr nach Ellwangen oder Aalen fahren, sondern kann das fußläufig erledigen - im Friseursalon „Hairstyle & Colors“ an der Aalener Straße 23.

Fast zwei Jahrzehnte hatte die Inhaberin und Friseurmeisterin Martina Hutter bereits einen Salon in Ellwangen-Neunheim geführt, aus familiären Gründen ist sie mit diesen nun in ihrem Wohnort umgezogen. „Es ist so viel einfacher, Familie und Selbstständigkeit zu vereinen“, sagt Hutter dazu. „Gegenüber ist direkt die Bushaltestelle, von der die Kinder nach der Schule direkt zu mir in den Salon oder zum Papa nach Hause gehen können.“

Positive Resonanz nach den ersten Wochen

Die ersten drei Wochen nach der Eröffnung seien gut angelaufen, berichtet die Friseurmeisterin. Auch auf die Loyalität und Treue derer, die sich seit Jahren bei ihr die Haare schneiden lassen, konnte sich Hutter trotz des Umzugs verlassen: „Meine Stammkunden aus Neunheim fahren alle hierher, es sind aber auch viele Neukunden zugekommen.“

Unterstützung erhält Hutter im Tagesgeschäft weiterhin von ihrer langjährigen Mitarbeiterin Jennifer Burger-Häre sowie Michelle Marschall, einer neuen Kraft.

Haare schneiden lassen und danach noch Müllbeutel mitnehmen

Um ihren Laden unter den Buchern bekannt zu machen, hat Hutter in den Geschäftsräumen auch eine Zweigstelle der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) einrichten lassen. Beim Abholen der Müllbeutel können sich die Bürger so einen ersten Eindruck von dem neuen Salon machen.

Zwei Jahre lang hat sich Rainaus Bürgermeister Christoph Konle für die Eröffnung ihres Geschäftes eingesetzt, zur Eröffnung ist er deshalb auch persönlich zum Gratulieren gekommen. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Bürgermeister an dem Thema so dran geblieben ist“, so Hutter.

Ebenfalls unter den Ehrengästen war der Obermeister der Friseur Innung Aalen, Alexander Kopp, des Weiteren hatte Hutter aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Sektempfang in ihren Salon im Erdgeschoss des neuen Wohnkomplexes eingeladen.

Zur Eröffnung haben sich Friseurmeisterin Martina Hutter (zweite von links) und ihre Mitarbeiterinnen Jennifer Burger-Härer (Mitte) und Michelle Marschall (zweite von rechts) über zwei Ehrengäste gefreut: Obermeister der Friseur Innung Aalen, Alexander Kopp (links), und Bürgermeister Christoph Konle (rechts). (Foto: Privat )

Mehr Informationen zu dem neuen Friseursalon gibt es unter www.hairstyle-colors.de