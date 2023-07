Es soll ein Wochenende voller einzigartiger Momente mit ganz besonderer Atmosphäre werden — das versprechen die Macher ihren Gästen vom Seefest am Bucher Stausee. Los geht es mit dem Sommerbiergarten am Freitag, 11. August. Nach dem Fassanstich wird es ab 17 Uhr zünftig mit der Blaskapelle HauRuck. Ab 21 Uhr sorgen die drei Männer von Acoustic Groove, die vielen bereits vom ersten Sommerbiergarten in Erinnerung sein können, für Stimmung.

Am Samstag, 12. August, übernimmt ab 19 Uhr das Akkustik–Duo A–Team die Bühne, ab 22 Uhr wird es dann rockig mit der Band „Foolproof“. Zwar werde auch dieses Jahr auf das Feuerwerk verzichtet, dafür haben die Musiker, die bereits 2022 beim Seefest aufgespielt haben, sich etwas ganz besonderes überlegt, um die Stimmung an diesem Abend einzuheizen, verspricht Christoph Konle, Bürgermeister von Rainau.

Weiter geht es am Sonntag, 13. August, mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr, der vom Musikverein Dalkingen musikalisch umrahmt wird. „Danach gibt es einen mehr als reichhaltigen Mittagstisch beispielsweise mit Bratwurst, Burgern, Nuggets, Flammkuchen, vegetarischen Speisen sowie Kaffee und Kuchen“, weiß Konle. Nachmittags zeigen dann die Vereine aus Rainau mit unterschiedlichen Darbietungen was in ihnen steckt. Wer Lust auf eine Reise in die Geschichte hat, kann im Römerlager in das einstige Leben der Römer abtauchen sowie an Führungen im Limes–Park teilnehmen. Ab 18 Uhr sorgt Marco Kappel für die musikalische Unterhaltung.

„Die ganzen drei Tage werden ein Highlight“, ist sich Bürgermeister Christoph Konle sicher. Man könne bei guter Musik Essen, Trinken und Spaß haben. Für Kinder soll es ein Karussell und eine Hüpfburg geben. Zudem warten Barbetrieb am Abend und eine Weinlaube auf die Gäste.

Nach 5000 Teilnehmern im ersten Jahr und 10.000 im Jahr 2022 haben sich die Organisatoren auch für dieses Jahr hohe Ziele gesteckt. „Ganz besonders ist sicherlich die einzigartige Atmosphäre am See unter freiem Himmel und das atemberaubende Ambiente, die durch die Illumination der Bäume in den Gemeindefarben weiß und rot entsteht“, lässt Konle wissen. Begegnung, Austausch und ein gelungenes Miteinander haben dabei für ihn eine hohe Priorität. „Bei der Umsetzung wirken alle Rainauer Vereine mit, das ist doch ebbes gscheids.“