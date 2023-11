Erste Niederlage für den SV Buch 2

Zwei Siege konnte der SV Buch 2 am ersten Wettkampftag der Sportschießen-Württembergliga erringen und ging als Tabellenführer in den „kleinen“ Wettkampftag. Gegner war der SV Bleichstetten, der am ersten Wettkampftag die gleichen Gegner wie der SV Buch 2 hatte, aber zwei Niederlagen hinnehmen musste.

Von der Ausgangslage her, war es also eine klare Sache für den SV Buch. Obwohl die Bucher Schützen in den vergangenen Jahren häufig den Meistertitel in der Württemberg-Liga erringen konnten, verlor Buch in den meisten Jahren gegen den SV Bleichstetten ‐ auch in diesem Jahr. Der SV Buch 2 verlor in einem engen Wettkampf mit 2:3.

Starke Ergebnisse lieferten Sabrina Raible und Louis Fürst. Sabrina Raible gewann ihren Wettkampf gegen Manfred Glänzer mit 392:382 Ringen, Louis Fürst gegen Jürgen Dolde mit 391:350 Ringen. Auf Position 1 erzielte Markus Köppel mit 387 Ringen ein gutes Ergebnis. Es reichte für ihn aber nicht, um gegen Jana Reichecker (391 Ringe) zu punkten. Andreas Kohler und sein Gegner Florian Schick lagen lange Zeit gleichauf. Florian Schick schoss etwas schneller und erzielte in der letzten Serie starke 98 Ringe. Dies sicherte ihm den entscheidenden Vorsprung und Andreas Kohler musste sich mit 381:384 Ringen geschlagen geben. Pia Drmola traf in ihrem Duell auf Lucas Bihler. Lucas Bihler schoss sehr schnell und legte 375 Ringe vor. Pia Drmola tat sich von Beginn an schwer und fand nicht richtig in den Wettkampf. Trotzdem lag auch sie lange Zeit mit ihrem Gegner gleichauf.

Am Ende fehlte ihr aber ein Ring: Pia Drmola verlor knapp mit 374:375 Ringen. Damit konnte sich Bleichstetten mit 3:2 durchsetzen. Nach dieser Niederlage rutschte der SV Buch auf den zweiten Tabellenplatz ab. Neuer Tabellenführer ist der SV Fenken 2, der sich mit 4:1 gegen den SV Gundelsheim Böttingen durchsetzen konnte und als einzige Mannschaft in dieser Saison noch ungeschlagen ist.

Punktgleich mit dem SV Buch sind der SV Affalterbach und der SV Rötenbach. Affalterbach gewann mit 3:2 gegen Geifertshofen. Rötenbach setzte sich nach starker Leistung am Ende mit 4:1 gegen den SV Grünmettstetten durch.

Die Schützen aus Rötenbach erzielten im Schnitt knapp 390 Ringe. Besonders sehenswert war dabei das Duell auf Position eins. Hier konnte Yvonne Schlotterbeck für den SV Grünmettstetten den einzigen Punkt gewinnen: Sie setzte sich gegen Melanie Stabel mit 397:395 Ringen durch.

Ergebnisse: