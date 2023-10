Erfolgreicher Saisonauftakt für Buch II

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Rainau-Buch"]} (an) ‐ In der vergangenen Saison sind die Schützen des SV Buch II Meister in der Württembergliga Luftgewehr geworden und möchten diesen Titel in der neuen Saison verteidigen. Der erste Wettkampftag hatte es aber gleich in sich: der SV Buch musste beim Heimkampf gegen Vizemeister Grünmettstetten und den starken SV Rötenbach antreten.

Den ersten Wettkampf des Tages bestritten der SV Buch II und der SV Grünmettstetten. Die Bucher Schützen taten sich zu Beginn schwer. Erst im Verlauf des Wettkampfs konnten sie die Anfangsnervosität ablegen und sich nach und nach steigern. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf, der bis zum Schluss offen war.

In den einzelnen Duellen war es fast überall knapp. Anna Nagybanyai-Nagy schoss einen starken Wettkampf, hatte mit Yvonne Schlotterbeck aber eine gleichwertige Gegnerin. Am Ende gewann Nagybanyai-Nagy mit 396:395 Ringen ihren Punkt für Buch. Sabrina Raible und Andreas Kohler dagegen mussten sich in ihren Duellen jeweils knapp geschlagen geben. Raible verlor gegen Daniel Dettling mit 381:382 Ringen, Kohler gegen Lydia Schiele mit 385:386 Ringen. Markus Köppel konnte seinen Punkt gegen Markus Kirchner deutlich mit 386:376 Ringen gewinnen. Damit stand es 2:2. Im Duell auf Position V lag Pia Drmola lange Zeit zurück, konnte mit zwei starken Serien zum Abschluss aber noch Gleichstand erreichen. Sie erzielte wie ihr Gegner Gerik Mahler 387 Ringe. Nun musste ein Stechen über den Gesamtsieg entscheiden. Dieses Stechen konnte Drmola mit 10:9 gewinnen und holte damit den dritten Punkt für Buch ‐ zu Beginn also ein hart umkämpfter erster Saisonsieg.

Zum zweiten Wettkampf traten der SV Rötenbach und der SV Bleichstetten an. Rötenbach ist in der vergangenen Saison neu in die Württembergliga aufgestiegen und konnte gleich einen guten dritten Platz erreichen. In diesem Jahr haben sie sich personell weiter verstärkt und zeigten ihre Klasse im ersten Wettkampf. Gleich drei Schützen erzielten über 390 Ringe, Rötenbach gewann ungefährdet mit 4:1.

Nach der Mittagspause ging es dann mit der Begegnung SV Grünmettstetten gegen SV Bleichstetten weiter. Der SV Grünmettstetten zeigte ähnlich gute Leistungen wie im ersten Wettkampf und konnte sich klar mit 5:0 gegen den SV Bleichstetten durchsetzen.

Zum Abschluss des Wettkampftages trafen der SV Buch II und der SV Rötenbach aufeinander. Das Duell auf Position I zwischen Anna Nagybanyai-Nagy und Melanie Stabel war hochklassig. Am Ende gewann Nagybanyai-Nagy mit 399:396 Ringen. Sabrina Raible konnte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf deutlich steigern und gewann gegen Sabrina Keppler mit 390:389 Ringen.

Andreas Kohler hatte zu Beginn noch kleine Probleme, schoss dann aber einen starken Wettkampf und gewann gegen Joel Starkov mit 389:387 Ringen. Auch Markus Köppel steigerte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf und gewann gegen Max Schönle mit 391:388 Ringen. Nur Pia Drmola musste sich geschlagen geben. Gegen Ramona Gößler, die in dieser Saison neu im Team von Rötenbach startet, blieb sie mit 380:392 Ringen chancenlos.

Die Bucher Schützen gewannen den Wettkampf unerwartet deutlich mit 4:1 und führen die Tabelle nach dem ersten Wettkampftag an.

Am zweiten Wettkampfort in Affalterbach konnte Aufsteiger SV Fenken II beide Wettkämpfe gewinnen und liegt hinter Buch auf dem zweiten Rang. Starke Ergebnisse für Fenken lieferten dabei vor allem Catharina Westermeyer und Jenny Klein, die in beiden Wettkämpfen über 390 Ringe erzielten.