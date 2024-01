Der SV Buch bleibt Luftgewehr-Zweitligist

In der Saison 2023/2024 ging es in der 2. Bundesliga Südwest Luftgewehr sehr eng zu. Vor dem letzten Wettkampftag sah es für den SV Buch I ganz gut aus: mit drei Siegen und zwei Niederlagen lag Buch in der Tabelle im Mittelfeld auf dem vierten Platz. Damit war am letzten Wettkampftag alles möglich: mit zwei hohen Siegen könnte sich der SV Buch auf Platz zwei oder drei verbessern, bei zwei Niederlagen müssten die Bucher Schützen aber eventuell in die Relegation, um dort um den Klassenerhalt zu kämpfen.

Buch gewinnt gegen Möglingen

Der SV Möglingen war einer der Gastgeber am letzten Wettkampftag und traf im ersten Wettkampf auf den SV Buch. Bereits nach der ersten Wettkampfphase zeichnete sich ein 3:2-Erfolg für den SV Buch ab. Diese Führung blieb auch bis zum Ende des Wettkampfes bestehen. Petra Lustenberger (397:393 Ringe gegen Silvia Sonntag), Tamara Kleinle (396:386 Ringe gegen Robin Festerling) und Jana Knaier (391:378 Ringe gegen Moritz Bungert) erzielten sehr starke Ergebnisse und konnten ihre Punkte für den SV Buch gewinnen.

Stephanie Bauer (385:387 Ringe gegen Doreen Elsener) und Tobias Hahn (378:387 Ringe gegen Alexander Meyer) mussten sich dagegen geschlagen geben. Nach diesem 3:2-Sieg gegen Möglingen stand fest, dass der SV Buch den Klassenerhalt auf jeden Fall geschafft hatte. Der SV Möglingen dagegen konnte maximal noch den Relegationsplatz erreichen.

Jockgrim schlägt Brigachtal

Im zweiten Wettkampf zwischen dem SV Jockgrim (PF) und der SSVg Brigachtal (SB) waren die Südbadener leicht favorisiert, wollten sie doch den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga schaffen. Es kam aber anders: in einem starken Wettkampf gewann Jockgrim mit 3:2. Besonders in den ersten beiden Paarungen wurden dabei sehr hohe Ergebnisse erzielt. Für Jockgrim gewann Oceanne Muller ihr Duell gegen Annabelle Lotter mit 399:398 Ringen. Auf Position 2 konnte sich Peter Sidi für Brigachtal nach 397 Ringen und vier Stechschüssen gegen Simone Keiber durchsetzen.

Am zweiten Wettkampfort in Appenhofen zeigte der Gastgeber eine gute Leistung und gewann mit 4:1 gegen Dreiländereck Perl. Im zweiten Wettkampf erzielte der KKSV Heitersheim die Saisonbestleistung von 1972 Ringen und gewann damit mit 4:1 gegen den SV Schopp.

Mit diesen Ergebnissen rückte die Tabelle noch enger zusammen: vor den abschließenden Wettkämpfen am Nachmittag hatten fünf Mannschaften - auch der SV Buch - 8:4 Punkte auf dem Konto, auf Platz 6 mit 6:6 Punkten lag der SV Appenhofen. Möglingen und Perl waren abgeschlagen - zwischen diesen beiden Mannschaften ging es nur noch darum, wer direkt absteigen muss (Platz 8) und wer über die Relegation noch die Chance auf den Klassenerhalt hat (Platz sieben).

Buch verliert

Am Nachmittag traf der SV Buch auf den SV Jockgrim. Die Bucher Schützen erzielten gute Ergebnisse - mit 1960 Ringen konnte der SV Buch seine bisherige Saisonbestleistung verbessern. Dies reichte jedoch nicht, um gegen Jockgrim zu gewinnen. In den einzelnen Paarungen war es sehr eng - trotzdem fiel das Ergebnis mit 1:4 deutlich aus. Petra Lustenberger (397:399 Ringe gegen Oceanne Muller), Tamara Kleinle (396:398 Ringe gegen Simone Keiber), Tobias Hahn (389:390 Ringe gegen Fabienne Benz) und Jana Knaier (389:390 Ringe gegen Peter Gehrlein) mussten sich in ihren Duellen geschlagen geben. Nur Stephanie Bauer konnte ihren Punkt mit 389:385 Ringen gegen Gregor Braun gewinnen.

Im Anschluss konnte die SSVg Brigachtal mit 5:0 gegen den SV Möglingen gewinnen und sich damit in der Tabelle noch auf Platz 2 verbessern. Mit dieser Platzierung darf Brigachtal an den Aufstiegswettkämpfen zur 1. Bundesliga teilnehmen. Am zweiten Wettkampfort setzte sich der KKSV Heitersheim mit 3:2 gegen Dreiländereck Perl durch und sicherte sich damit die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Südwest. Auch Heitersheim darf in der Relegation um den Aufstieg in die 1. Bundesliga kämpfen.

Zum Abschluss gewann der SV Appenhofen mit 4:1 gegen den SV Schopp und konnte dabei die Saisonbestleistung des KKSV Heitersheim vom Vormittag noch verbessern. Appenhofen kam auf 1973 Ringe (2x 397 Ringe, 2x 394 Ringe, 1x 391 Ringe). Mit diesem starken Ergebnis zog Appenhofen noch am SV Buch vorbei, der damit auf Platz sechs in der Tabelle abrutschte. Dies ist der einzige kleine Wermutstropfen in einer guten Saison - mit vier Siegen und 3 Niederlagen kann der SV Buch I auf eine erfolgreiche Saison 2023/2024 zurückblicken und ist auch in der nächsten Saison wieder in der 2. Bundesliga am Start.