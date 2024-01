Der SV Buch 3 sichert sich am letzten Wettkampftag den Meistertitel

Der SV Buch 3 konnte mit zwei starken Wettkämpfen am letzten Wettkampftag noch den Meistertitel in der Verbandsliga Nord erringen. Gegen die SGi Oedheim und den SV Hattenhofen gab es deutliche Siege.

Die Bucher Schützen waren zu Gast beim SV Göggingen. Der Gastgeber musste sich im ersten Wettkampf klar mit 0:5 gegen den SV Hattenhofen geschlagen geben und hatte damit keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Göggingen muss in der nächsten Saison in die Landesliga absteigen.

Klarer Sieg für Buch 3 gegen Oedheim

Besser lief es für den SV Buch 3 gegen die SGi Oedheim. Bereits nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass Buch auf mindestens drei Positionen gewinnen würde. Louis Fürst (388:377 Ringe gegen Melinda Michel), Lea Drmola (384:374 Ringe gegen Nadine Appenzeller) und Tobias Bäuerle (385:379 Ringe gegen Tobias Hiemer) führten in ihren Duellen von Beginn an und gewannen ihre Punkte deutlich. Enger war es bei Lisa Schmid und Michael Kragler. Lisa Schmid lag bis zur Mitte des Wettkampfes mit ihrem Gegner Marco Appenzeller gleichauf, konnte sich dann aber in der zweiten Wettkampfhälfte steigern und holte ihren Punkt mit 373:368 Ringen. Michael Kragler lag nach der ersten Serie noch zurück, konnte dann aber aufholen und den Wettkampf drehen. Er gewann mit 376:372 Ringen gegen Nicole Beutelsbacher. Damit konnte der SV Buch 3 sogar mit 5:0 gegen Oedheim gewinnen.

Buch 3 ist auch gegen Hattenhofen erfolgreich

Am Nachmittag ging es dann für den SV Buch 3 gegen den SV Hattenhofen. Die Bucher Schützen konnten sich in diesem Wettkampf steigern und erzielten mit insgesamt 1919 Ringen einen internen neuen Mannschaftsrekord.

Auch in diesem Wettkampf waren die Punkte auf den vorderen drei Positionen eine klare Sache für Buch. Louis Fürst steigerte sich auf 392 Ringe und gewann damit gegen Lisa Stummvoll (381 Ringe). Auch Lea Drmola und Tobias Bäuerle erzielten mit 386 bzw. 387 Ringen sehr starke Ergebnisse und holten ihre Punkte gegen Adrian Stummvoll (374 Ringe) und Matthias Braun (376 Ringe). Lisa Schmid hatte mit Markus Gräwe einen starken Gegner - Gräwe hatte am Vormittag gegen Göggingen 389 Ringe erzielt. Auch jetzt begann er mit einer starken 98er-Serie und Lisa Schmid lag weit zurück. Dann lief es bei ihm aber gar nicht mehr und Lisa Schmid wurde stärker. Am Ende konnte sie einen vierten Punkt für Buch mit 376:373 Ringen gewinnen. Michael Kragler erzielte 378 Ringe. Dies reichte knapp nicht zum Punktgewinn. Gegen Lukas Glöckler musste sich Michael Kragler mit 380:378 Ringen geschlagen geben. Der SV Buch konnte aber mit 4:1 gewinnen.

Im letzten Wettkampf des Tages konnte der SV Göggingen mit 4:1 gegen die SGi Oedheim gewinnen. Göggingen überholte Oedheim damit und verbesserte sich noch auf Platz sieben der Tabelle. Beide Mannschaften müssen jedoch in die Landesliga absteigen. Da der Tabellenführer SV Möglingen 2 am anderen Wettkampfort den zweiten Wettkampf gegen die SGi Ailringen mit 1:4 verlor, konnte sich der SV Buch 3 dank der besseren Einzelpunkte noch an Möglingen vorbeischieben und wurde Meister in der Verbandsliga Nord.

Buch 3 kann nicht aufsteigen

Normalerweise würde der SV Buch 3 damit in die Württemberg-Liga aufsteigen. Da dort aber bereits eine Bucher Mannschaft am Start ist, ist der Aufstieg nicht möglich. Sollte sich der SV Möglingen 1 in der Relegation den Verbleib in der 2. Bundesliga erkämpfen, könnte der SV Möglingen 2 in die Württemberg-Liga aufsteigen. Wenn Möglingen 1 in der Relegation in die Württemberg-Liga absteigen muss, wäre der 3.-Platzierte, der SSV Güglingen der lachende Dritte, da auch Möglingen 2 dann nicht aufsteigen darf.