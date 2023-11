Der SV Buch 1 feiert den ersten Saisonsieg

Nachdem der SV Buch 1 am ersten Wettkampftag beide Wettkämpfe verloren hatte, musste nun der erste Saisonsieg her, um nicht bereits jetzt auf den Abstiegsplätzen zu landen. Der SV Buch war zu Gast beim SV Dreiländereck Perl ‐ auch der Verein aus dem Saarland konnte am ersten Wettkampftag keinen Sieg verbuchen.

In diesem Jahr neu im Kader des SV Buch ist Pernille Nor-Woll. Die 17-jährige Norwegerin kam am zweiten Wettkampftag zu ihrem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga und lieferte mit 399 Ringen ein sehr starkes Ergebnis. Ihre Gegnerin Alexandra Follmann hielt gut dagegen, musste sich aber am Ende mit 398 Ringen geschlagen geben.

Auch Tamara Kleine konnte ihren Punkt für den SV Buch gewinnen. Zunächst lag ihr Gegner Maximilian Follmann leicht in Führung. Bereits in der zweiten Serie konnte Tamara Kleine aber aufholen und am Ende ungefährdet mit 389:384 Ringen gewinnen.

Stephanie Bauer hatte in der ersten Serie ein paar Probleme. Da ihre Gegnerin Sandra Jose aber noch schwächer begann, führte Stephanie Bauer von Beginn an und ließ sich den Punkt auch nicht mehr nehmen. Sie gewann mit 389:381 Ringen. Tobias Hahn begann mit starken 99 Ringen, während sein Gegner Niklas Hinsberger zu Beginn viele Fehler machte. Nach der ersten Serie hatte Tobias Hahn über zehn Ringe Vorsprung. Dann lief es bei ihm aber nicht mehr so gut, am Ende hatte er auch Probleme mit der Zeit und verlor einige Ringe. Mit 384:377 Ringen holte aber auch er seinen Punkt.

Bei Tobias Bäuerle lief es von Anfang an nicht rund und sein Gegner Pascal Einspenner führte von Beginn an. Am Ende musste sich Tobias Bäuerle mit 380:390 Ringen geschlagen geben. Dies war jedoch der einzige Punktverlust beim 4:1-Sieg des SV Buch.

Ebenfalls noch ohne Saisonsieg war nach dem ersten Wettkampftag der SV Möglingen. Die Mannschaft aus dem Raum Ludwigsburg traf am zweiten Wettkampftag auf den SV Appenhofen und musste sich mit 2:3 geschlagen geben. Damit bleibt Möglingen noch ohne Sieg und liegt gemeinsam mit Dreiländereck Perl auf den Abstiegsplätzen. Der SV Buch findet sich nach dem ersten Saisonsieg auf Platz sechs.

Die Tabellenführung konnte die SSVg Brigachtal mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Schopp erobern. Auf den Positionen eins und zwei erzielten Peter Sidi und Annabelle Lotter für Brigachtal jeweils 399 Ringe und legten damit den Grundstein für diesen deutlichen Sieg.

Der bisherige Tabellenführer KKSV Heitersheim musste sich mit 2:3 knapp gegen den SV Jockgrim geschlagen geben, liegt aber durch ein starkes Einzelpunktverhältnis noch auf dem zweiten Platz.