Buch hat Klassenerhalt fast geschafft

Am dritten Wettkampftag in der 2. Bundesliga Luftgewehr ist der SV Buch I zu Gast beim Tabellenführer SSVg Brigachtal gewesen. Diese beiden Mannschaften trafen bereits am ersten Wettkampftag aufeinander - mit dem besseren Ende für die Südbadener, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Der SV Buch I dagegen muss kämpfen: In den ersten drei Wettkämpfen der Saison konnten die Bucher Schützen nur einmal gewinnen. Die Gegner für beide Mannschaften waren der SV Appenhofen und der KKSV Heitersheim, die beide zwei Saisonsiege auf dem Konto haben.

Zunächst traf der Gastgeber auf den SV Appenhofen und konnte diesen Wettkampf mit 3:2 gewinnen. Mit 398 Ringen erzielte Annabelle Lotter das stärkste Ergebnis in diesem Wettkampf und holte ihren Punkt für Brigachtal. Dazu punkteten Annika Hurtig (392:391 Ringe gegen Tamara Hüttner) und Sabrina Klauer (388:379 Ringe gegen Maria Dausch). Auf Position I musste sich Peter Sidi für Brigachtal erst im dritten Stechschuss gegen seine Gegnerin Alessa Dörrzapf geschlagen geben.

Im Anschluss traf der SV Buch auf den KKSV Heitersheim. Ein starkes Duell gab es auf Position I zwischen Petra Lustenberger (Buch) und Anna-Marie Beutler. Petra konnte sich mit 398:396 Ringen durchsetzen und einen ersten Punkt für Buch gewinnen. Auf Position II traf Tamara Kleinle auf Kim Schladebach. Beide Schützinnen schossen in der ersten Serie einige Neuner, steigerten sich dann aber deutlich. Auch hier war es bis zum Schluss spannend: Kleinle gewann einen zweiten Punkt für Buch mit 390:388 Ringen. Deutlich fiel der Sieg für Stephanie Bauer auf Position III aus: gegen ihre Gegnerin Laura Klaile führte sie von Beginn an und gewann ungefährdet mit 392:380 Ringen.

Markus Köppel kam zum ersten Mal in dieser Saison in der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte mit 394 Ringen ein sehr starkes Ergebnis. Mit der Schweizerin Fabienne Füglister hatte er aber eine namhafte Gegnerin, die dieses Duell mit 396 Ringen für sich entscheiden konnte. Auch Sabrina Raible schoss ihren ersten Saisonwettkampf in der 2. Bundesliga. Allerdings tat sie sich in der ersten Serie schwer und hatte bereits dort einen großen Rückstand. Am Ende musste sie sich mit 382:390 Ringen gegen Korvin Kürner geschlagen geben. Trotzdem reichte es für den SV Buch zu einem 3:2-Sieg.

Nach der Mittagspause war dann der SV Appenhofen der Gegner der Bucher Mannschaft. Für Sabrina Raible kam Tobias Hahn in die Mannschaft. Er erzielte mit 389 Ringen ein gutes Ergebnis und konnte damit gegen Andreas Kehrt (385 Ringe) gewinnen. Markus Köppel hatte mit Tamara Hüttner erneut eine starke Gegnerin. Er musste sich mit 388:391 Ringen geschlagen geben.

Stephanie Bauer erzielte mit 390 Ringen wieder ein gutes Ergebnis und gewann damit gegen Niklas Christ (383 Ringe). Ein sehr starkes Ergebnis erzielte Tamara Kleinle mit 395 Ringen. Damit gewann sie deutlich gegen Carsten Schiff (384 Ringe). Der SV Buch hatte damit bereits drei Punkte auf dem Konto und den Wettkampf gewonnen. Offen war aber noch das Duell auf Position I: dort lieferten sich Petra Lustenberger und Alessa Dörrzapf einen spannenden Wettkampf - am Ende erzielten beide 395 Ringe. Im abschließenden Stechen erzielten beide Schützinnen zunächst eine Zehn, erst im zweiten Stechschuss musste sich Lustenberger mit 9:10 geschlagen geben. Damit blieb es beim 3:2-Sieg für den SV Buch.

Zum Abschluss musste die SSVg Brigachtal ihre erste Saisonniederlage einstecken. Im Duell der beiden südbadischen Vereine gewann der KKSV Heitersheim mit 4:1. Ein wichtiger Punktgewinn gelang Anna-Marie Beutler auf Position I. Sie gewann gegen Peter Sidi knapp mit 396:395 Ringen. Auch Fabienne Füglister konnte ihren Punkt gewinnen, ebenso wie der neu in die Mannschaft gekommene Daniel Falk, der mit 390 Ringen ein starkes Wettkampfergebnis erzielte. Korvin Kürner setzte sich im Stechen gegen Annika Hurtig durch und gewann den vierten Punkt für Heitersheim.

Am zweiten Wettkampfort in Jockgrim konnte der Gastgeber seinen ersten Wettkampf gegen Dreiländereck Perl mit 3:2 gewinnen. Die Ergebnisse von Jockgrim waren dabei nicht überragend, aber mannschaftlich geschlossen: Alle fünf Schützen erzielten zwischen 386 und 391 Ringen. Dies reichte gegen den Aufsteiger aus dem Saarland, der weiterhin auf seine Position I - Olga Tashtchiev aus Israel - verzichten muss. Der SV Schopp erzielte mit 1964 das höchste Mannschaftsergebnis in dieser Saison und gewann mit 4:1 gegen den SV Möglingen. Besonders auf den ersten drei Positionen war Schopp sehr stark: Borna Petanjek erzielte 399 Ringe, Sonja Schäfer und Angelina Morgenstern 395 Ringe.

Am Nachmittag gab es dann den Wettkampf der beiden Tabellen-Schlusslichter Dreiländereck Perl und SV Möglingen - beide Mannschaften waren bisher noch ohne Sieg. In einem eher schwachen Wettkampf (in jeder Mannschaft gab es nur einen Schützen, der über 390 Ringe erzielen konnte) gewann Möglingen mit 3:2. Der SV Schopp gewann den letzten Wettkampf des Tages gegen den Gastgeber SV Jockgrim mit 4:1. Damit übernahm der SV Schopp die Tabellenführung in der 2. Bundesliga.