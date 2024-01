Am letzten Wettkampftag sichert sich der SV Buch 2 die Vizemeisterschaft

Der letzte Wettkampftag in der Württemberg-Liga Luftgewehr hat die Tabelle noch einmal ordentlich durcheinandergewirbelt. Der Tabellenführer SV Fenken 2 fiel nach zwei Niederlagen noch auf den dritten Platz zurück. Dafür konnten sich der SV Rötenbach und der SV Buch 2 mit jeweils zwei Siegen in der Tabelle nach vorne arbeiten und wurden Meister bzw. Vizemeister in der Württemberg-Liga. Aber von vorn:

Buch II zu Gast beim SV Grünmettstetten

Der SV Buch II war zu Gast beim SV Grünmettstetten. Beide Vereine hatten den SV Fenken 2 und die SVng Geifertshofen als Gegner. Fenken war in dieser Saison noch ungeschlagen, Geifertshofen dagegen konnte noch keinen Wettkampf gewinnen. Am zweiten Wettkampfort in Rötenbach waren neben dem Gastgeber der SV Affalterbach, der SV Gundelsheim-Böttingen und der SV Bleichstetten am Start. Vor allem Gundelsheim und Bleichstetten mussten noch um den Klassenerhalt kämpfen.

Zunächst traf der SV Grünmettstetten auf die SVng Geifertshofen. Zu Beginn konnte Geifertshofen noch mithalten. In der zweiten Wettkampfhälfte zeichnete sich immer deutlicher ab, dass Grünmettstetten gewinnen würde. Der Wettkampf endete mit 3:2 für Grünmettstetten. In der Parallelbegegnung konnte der SV Rötenbach mit einer starken Mannschaftsleistung mit 5:0 gegen den Tabellenzweiten Affalterbach gewinnen.

Sieg für den SV Buch 2

Im Anschluss traf der SV Buch 2 auf den SV Fenken 2 - es entwickelte sich ein spannender Wettkampf. Sabrina Raible auf Position drei, konnte den ersten Punkt für Buch sichern. Sie gewann gegen Dennis Neyer knapp mit 390:388 Ringen. Deutlicher war der zweite Punkt für Buch: Andreas Kohler konnte sich mit 390:376 Ringen gegen Jochen Hoffmann durchsetzen. Dafür musste sich Markus Köppel in einem sehr starken Duell gegen den Schweizer Martin Gyger geschlagen geben. Er verlor knapp mit 392:393 Ringen. Marianne Vesel begann ihren Wettkampf stark, in der zweiten Wettkampfhälfte unterliefen ihr aber zu viele Fehler und sie musste ihren Punkt mit 384:387 Ringen an Catharina Westermayer abgeben.

Genau andersherum war es auf Position fünf bei Pia Drmola. Sie hatte zu Beginn Probleme und lag deutlich zurück. Vor allem die letzte Serie mit 99 Ringen war dann aber sehr stark und sie gewann mit 382:378 Ringen gegen Dominik Boschenrieder. Damit hatte der SV Buch 2 gegen den Tabellenführer mit 3:2 gewonnen. In der Parallelbegegnung gewann der SV Gundelsheim-Böttingen mit 4:1 gegen den SV Bleichstetten.

Nur zwei Punkte unter dem Mannschaftsrekord

Vor dem abschließenden Wettkampf am Nachmittag war die Tabelle damit noch enger zusammengerückt: Fenken führte weiterhin mit 10:2 Punkten, danach folgten mit jeweils 8:4 Punkten der SV Rötenbach, der SV Buch 2 und der SV Affalterbach. Weiter ging es mit der Begegnung zwischen dem SV Buch 2 und der SVng Geifertshofen. Die Bucher Schützen zeigten eine sehr starke Leistung und blieben mit insgesamt 1951 Ringen nur zwei Ringe unter Mannschaftsrekord. Eng war es nur im Duell auf Position eins zwischen Marianne Vesel und Volker Bächle. Marianne Vesel erzielte starke 390 Ringe, ihr Gegner konnte aber lange Zeit mithalten. Erst eine „8“ von Volker Bächle in der letzten Serie, brachte die Entscheidung und Marianne Vesel gewann mit 390:388 Ringen. Markus Köppel konnte sich auf 394 Ringe steigern. Er gewann gegen Fabian Maurer (385 Ringe). Sabrina Raible konnte sich mit 391:383 Ringen gegen Franziska Kern durchsetzen. Andreas Kohler und Pia Drmola kamen beide auf starke 388 Ringe und gewannen damit gegen Miriam Bohn (377 Ringe) und Matthias Bächle (361 Ringe). Damit gewann Buch den letzten Wettkampf mit 5:0. Parallel konnte der SV Affalterbach mit 4:1 gegen den SV Bleichstetten gewinnen, blieb damit aber aufgrund der schlechteren Einzelpunkte hinter dem SV Buch zurück.

Im letzten Wettkampf des Tages konnte sich der SV Grünmettstetten knapp mit 3:2 gegen den SV Fenken durchsetzen. Grünmettstetten zeigte dabei eine geschlossene Mannschaftsleistung: alle fünf Schützen erzielten zwischen 385 und 391 Ringe. Auch der SV Rötenbach zeigte in seinem letzten Wettkampf gegen Gundelsheim noch einmal eine starke Leistung. Mit 1945 Ringen war Rötenbach ähnlich stark wie der SV Buch 2 und gewann mit 4:1. Damit war der SV Rötenbach über die gesamte Saison einen Einzelpunkt besser als der SV Buch 2 und wurde Meister in der Württemberg-Liga. Der SV Buch 2 und der SV Fenken 2 sind genau punktgleich - hier zählt der direkte Vergleich, den der SV Buch gewinnen konnte. Damit sicherte sich Buch den Vizemeistertitel vor dem SV Fenken 2.

An den Aufstiegswettkämpfen zur 2. Bundesliga darf der SV Buch 2 nicht teilnehmen, da der SV Buch 1 bereits in dieser Liga ist. Der SV Rötenbach und der SV Fenken 2 haben dadurch in der Relegation die Chance zum Aufstieg. Absteigen müssen der SV Bleichstetten und die SVng Geifertshofen. Der SV Gundelsheim-Böttingen muss die Relegationswettkämpfe abwarten. Sollte der SV Möglingen in der Relegation den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nicht schaffen, beziehungsweise weder Rötenbach noch Fenken aufsteigen, dann muss Gundelsheim-Böttingen auch als Sechstplatzierter aus der Württemberg-Liga absteigen.