In Waiblingen wurde am Dienstagvormittag ein vierjähriger Bub vermisst. Die Mutter unterrichtete gegen 10 Uhr die Waiblinger Polizei, die in der Folge zusammen mit Familienangehörigen unter Einsatz mehrerer Streifenfahrzeugen das Kind im Stadtgebiet suchten. Der kränkelnde Vierjährige habe am Vormittag unbemerkt die Wohnung zuhause verlassen. Sein Aufenthaltsort: unbekannt.

Gute Nachrichten gegen 11.20 Uhr

Gegen 11.20 Uhr kam dann die gute Nachricht, dass der Junge sich in seinem Kindergarten aufgehalten habe, ohne das die dortigen Erzieher Kenntnisse über die vorliegenden Umstände hatten. Der Junge ging wohl pflichtbewusst von zuhause direkt in den nahegelegenen Kindergarten.