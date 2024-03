Mit 2 Promille im beschädigten Fahrzeug: Polizei stoppt 61-Jährigen

Am Dienstagabend stellten Zeugen auf dem Parkplatz des Hirschbachfreibades in Aalen eine zunächst unbekannte männliche Person fest, die augenscheinlich erheblich betrunken war und mit einem unfallbeschädigten Skoda auf das Gelände eingefahren ist.

Wo ist die Unfallstelle?

Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Die Polizeistreife traf den 61-jährigen Fahrer schließlich gegen 22.15 Uhr, in seinem unfallbeschädigten Fahrzeug sitzend, an seiner Wohnadresse in Fachsenfeld an.

Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest ein Wert von über 2 Promille ergab, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe erhoben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Derzeit ist nicht bekannt, wo das Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden am Auto beträgt etwa 5000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.