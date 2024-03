Patriziuswallfahrt wieder mit Fest und Reitersegnung

Die Wallfahrtskirche Maria Opferung in Hohenstadt erstrahlt wieder in neuem Glanz. Die äußeren Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die kleine Kirchengemeinde feiert am kommenden Sonntag, 17. März, die seit 1652 bestehende Wallfahrt zum Heiligen Patrizius und den Abschluss der Kirchenrenovierung.

Weit über 2,2 Millionen Euro wurden seit 2020 in einen neuen Blitzschutz, komplett neue Elektrik, die Generalsanierung des Dachstuhls sowie des Glockenstuhls und des Geläuts, in die Trockenlegung der Mauern und den neuen Außenanstrich investiert.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Martin Häußermann, und Nikolaus Graf Adelmann sind dankbar für die Zuschüsse, die vom Bistum aus Rottenburg gekommen sind. Dennoch muss die Gemeinde mit etwa 750 Mitgliedern noch einiges an Eigenleistungen und Spenden zur Restfinanzierung sowie für neue Aufgaben aufbringen.

Große Herausforderungen stehen an

Häußermann betont, dass nun in diesem Jahr eine weitere große Aufgabe anstehe. Das um 1740 erbaute Pfarrhaus muss ebenfalls saniert werden. Dort steht unter anderem die Erneuerung des Dachstuhls sowie die komplette Neueindeckung an.

Auch hier hat der Zahn der Zeit genagt, so dass eine Sanierung unumgänglich ist. Es sei feucht im Gebäude, die Dachplatten würden mehr von der Plattenverzahnung selbst zusammengehalten als von dem Lattengerüst, sagte er. Die Sanierung des Pfarrhauses, die im Herbst beginnen soll, könnte - vorsichtig geschätzt - etwa 700.000 Euro kosten, meinte er.

Doch damit sei es für 2024 nicht genug, so Häußermann. An allen vier Ortseingängen stehen sogenannte „Spanische Kreuze“, die erneuert werden müssen. Dafür fallen weitere 12.000 Euro an, die die Kirchengemeinde aufbringen muss. Die doppelbalkigen Kreuze, die erstmals am Fest Kreuzerhöhung (14. September) im Jahre 1644 errichtet wurden, werden zahlreiche Wunder zugeschrieben. In Spanien sind diese Kreuze ab 1230, in Deutschland ab 1500 nachweisbar.

Maria Magdalena Adelmann, geborene von Rechberg, die zusammen mit ihrem Ehemann Wilhelm Christoph Adelmann Hohenstadt nach der Reformation 1636 wieder dem katholischen Glauben zugeführt hat, ließ die Kreuze 1644 zum Schutz gegen Blitzschlag und andere Gefahren aufstellen. Etwa alle 50 bis 70 Jahre müssen die Kreuze aus Eichenholz erneuert werden. Sie sollen nun in den nächsten vier Wochen wieder aufgestellt werden. Die neuen Kreuze sind aus Haltbarkeitsgründen nun mit Kupferblechen beschlagen worden.

Maria Magdalena Adelmann war es auch, die im April 1652 die Figur des Heiligen Patrizius von Neubronn nach Hohenstadt brachte und damit die Patriziuswallfahrt in Hohenstadt ins Leben gerufen hat. Schon 1653 notierte Wilhelm Christoph von Adelmann:„ Den 17. Marti ist das Fest des Heyligen Sant Pateriti gehalten worden.“

In den nächsten Jahren steht dann noch die Sanierung des Sidonienstiftes an.

Festprogramm, Sonntag, 17. März: 10.30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst mit Hauptzelebrant Bischof (emeriert) Friedhelm Hofmann mit musikalischer Begleitung durch den Patrizius-Chor mit dem Kirchenchor Herlikofen unter Leitung von Sybille Balle. 14.30 Uhr Reiter- und Pferdesegnung; 16 Uhr Kirchenführung mit Nikolaus Graf Adelmann.