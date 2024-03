Zeiss SMT spendet 42.000 Euro

Bei der jährlichen Spendenaktion des Betriebsrats der Zeiss-Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) am Standort Oberkochen sind 42.000 Euro zusammengekommen. Das Geld geht an den Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder.

Unterstützung für Projekte in der Region

Die traditionelle Spendenaktion unterstützt jährlich Projekte in der Region. Rund 2600 Lose wurden verkauft, mehr als 150 Mitarbeitende haben online gespendet. Das SMT-Management-Team hat die Rekordsumme von knapp 21.000 Euro auf insgesamt 42.000 Euro verdoppelt. Die Spendenaktion des Betriebsrats findet jährlich um die Weihnachtszeit statt. In den vergangenen Jahren wurden so regionale Initiativen und Einrichtungen wie die Kinderstiftung Knalltüte oder die Tafelläden in Aalen und Heidenheim finanziell unterstützt.

Leukämien sind mit rund 30 Prozent aller bösartigen Neubildungen die häufigsten Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter. „Eine solche Diagnose ist ein schwerer Schlag für die Familien. Das Leben der Betroffenen wird auf den Kopf gestellt“, betont Artur Franzke, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Zeiss SMT in Oberkochen „Die hohe Spendenbereitschaft zeigt, dass wir uns für diese wichtige Angelegenheit einsetzen. Denn eine ganzheitliche Unterstützung für Kinder und deren Familien kann von unschätzbarem Wert sein.“

Personalleiter Werner ist stolz

Personalleiter Jens Werner ergänzt: „Es macht immer wieder stolz, dass wir als Unternehmen trotz unserer privilegierten Situation den Blick auf die Menschen, denen es nicht so gut geht, nie verlieren. Ein herzliches Dankeschön deshalb an alle Mitarbeitenden für das Engagement.“

Das Geld wird beim Förderkreis Ulm, der sich zu 100 Prozent aus Spendengeldern finanziert, benötigt. Es gibt bereits erste Pläne, wofür die Spendensumme investiert wird. So sollen eine Sprechstunde im Universitätsklinikum Ulm, die als wichtige Anlaufstelle Patientinnen und Patienten nach einer Krebstherapie unterstützt, sowie Aktionen wie die Wunschbox, Ausflüge oder die Musiktherapie bezuschusst werden.