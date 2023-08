Überraschung bei Helferinnentreff des Umsonstladens

Vier Spendenurkunden haben die „Ärzte ohne Grenzen“ kürzlich an die Helferinnen des Umsonstladens Oberkochen überreicht. Insgesamt 3950 Euro wurden in diesem Jahr gesammelt. Vor allem die arbeitsintensiven Einsätze beim Umsonstladen, beim Flohmarkt und aus dem AWO–Schaufenster haben sich laut einer Pressemitteilung gelohnt. Der Oberkochener Umsonstladen in der alten Post wird betrieben von Angehörigen der AWO, der Agenda sowie der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und hat nach den Ferien wieder jeden Samstag zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet. Demnächst ist eine Neuerung zu erwarten, da die Kleiderkammer Schillerhaus in die Stadtmitte verlegt wird, heißt es in der Mitteilung abschließend.