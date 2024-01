Wenn wieder der Ruf „Schlagg-Hoi“ erklingt, beginnt die heiße Faschingsphase in Oberkochen. Die Schlagga-Wäscher sind mit ihrem Umzug immer ziemlich früh dran auf der Ostalb.

Und schönes Wetter scheinen sie jedes Jahr gepachtet zu haben bei ihrem Narrensprung mit Tausenden Besuchern. 54 Gruppen mit rund 1500 Teilnehmern waren am Start. Und der war diesmal auf dem Eugen-Bolz-Platz, es ging nicht durch die Stadtmitte.

Geänderte Wegeführung wegegn Abriss der Dreißentalhalle

Der Grund für die geänderte Wegeführung ist der Abriss der Dreißentalhalle. Normalerweise ist dort die Narrenparty nach dem Umzug, diesmal wurde in der Schwörzhalle gefeiert. Deshalb war sie Ziel des stattlichen und bunten Umzugs mit einer Menge Guggen-Musiker, Gardemädchen, wilden Gesellen, Hexen und wahren Besuchermassen entlang des Umzugs.

Narren kommen aus dem Allgäu, Oberschwaben oder dem Virngrund

Aus dem ganzen Südwesten sind die Narren nach Oberkochen gekommen, aus dem Allgäu, Oberschwaben, vom Bodensee und vom Schwarzwald und mit vielen Vertretern der traditionellen schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Natürlich waren viele Zünfte aus dem Ostalbkreis dabei, vom Virngrund bis zum Härtsfeld und von Gmünd bis aus dem Kreis Heidenheim.

Wenn die Schlagga-Wäscher zum Umzug rufen, kommt auch jedes Jahr regelmäßig die Sonne zum Vorschein. So auch diesmal. Nur einmal in den vergangenen 50 Jahren war es nicht so toll, sagt Zunftsmeister Holm Roscher, da habe es heftig geschneit. Ihr 50-jähriges Jubiläum feierte die Narrenzunft Oberkochen vor einem Jahr.